Socialdirektør: Forandringer i lokalmiljø hjælper stofmisbrugere bedst

Arkivfoto

Svar på nødråb Rødovre Kommune kan ikke gå ind i konkrete personsager, men understreger, at vejen ud af stofmisbrug er lang, og ofte fyldt med tilbageskridt. Forskningen viser dog, at chancerne forhøjes, hvis forandringer sker sammen med borgeren i lokalmiljøet, lyder det fra socialchefen, Henrik Abildtrup.

Af André Bentsen

Hvad gør Rødovre Kommune for at hjælpe unge ud af misbrug, hvis de indledende tiltag, viser sig ikke at hjælpe over et års forløb?

“Rødovre Kommune har sit eget tilbud til stofmisbrugsbehandling i Rådgivnings- og Behandlingscentret. Ved den første samtale aftaler man sammen en behandlingsplan, og den plan bliver løbende justeret i forhold til borgerens behov. ”

“Hvis behandlingen i Rådgivnings- og Behandlingscentret ikke er tilstrækkeligt, visiterer vi borgeren til et privat tilbud. Der er typisk tale om medicinsk behandling eller et dagbehandlingstilbud.”

“Det er vigtigt at understrege, at forskningen klart viser, at man har de bedste muligheder for at komme ud af sit misbrug, hvis de nødvendige forandringer, sker sammen med borgeren i lokalmiljøet. Det er det, som f.eks. dagbehandling kan tilbyde. Hvis man ikke får lavet de nødvendige forandringer i hverdagen og i lokalmiljøet, er der stor risiko for, at man falder tilbage i misbruget. Derfor er det også meget sjældent, at døgnbehandling er et tilbud, som virker i sig selv.”

“Det er en meget krævende og langsommelig proces ofte med flere forsøg at komme ud af et stofmisbrug. Det sker ikke sjældent, at der kommer tilbagefald, og der er behov for ny behandling.”

“Derfor er det vigtigt, at behandlingsplanen justeres og tilpasses løbende i tæt samarbejde med borgeren. For nogen kan behandlingen tage flere år i det samme tilbud, før målet om reducering af stoffer eller ophør er nået.”

“Hvis man har misbrugsproblemer, vil jeg klart opfordre til, at man henvender sig til Rødovre Kommune. Vi kan hjælpe med behandling, og vi kan f.eks. også tilbyde hjælp fra en støtte- og kontaktperson, som er en stor hjælp til at kunne klare hverdagen og på sigt opnå et liv uden misbrug.”

Hvad anbefaler I som myndighed, man gør som moder til et voksent barn, der grundet misbrug ikke kan tage vare på sig selv?

“Det er dybt ulykkeligt, når børn ryger ud i misbrug, og det er alle forældres værste mareridt. Jeg forstår til fulde, at man som forældre vil gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at hjælpe ens børn ud af et misbrug – også når de er blevet voksne.”

“Det er vanskeligt at svare nøjagtigt på, hvad der er det rigtige at gøre, fordi familiekonstellationer er forskellige. Helt overordnet er det vigtigt, at man er der som pårørende uden at lade misbruget være det centrale – selv om det kan være svært.”

Rødovre Kommune tilbyder pårørendesamtaler, hvor den pårørende kan få råd og vejledning til, hvordan man med fordel kan handle.