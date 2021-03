Skoler klar til elever fra dag ét

Rødovres skoler melder sig klar til at tage imod de største klassetrin fra første tilladte dag. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du kun sender dit barn af sted med en negativ test i rygsækken. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) understreger, at kommunens skoler har forberedt sig godt og derfor er klar til at tage imod de ældste skoleelever fra første tilladte dag. Forældrene får direkte besked på Aula.

Af André Bentsen



Fra på mandag er det igen muligt, at elever fra 5. til 8. klasse, samt afgangseleverne at møde op fysisk til undervisning én gang om ugen.

Den skal helst foregå udendørs oplyser Justitsministeriet, der ellers lader det op til kommunerne selv at forvalte genåbningen.

Sundhedsmyndighederne opfordrer kraftigt til, at personale og elever bliver testet op til åbningen, så man har et negativt testresultat ved fremmøde i skolerne, der højst er 72 timer gammelt, men derudover mener borgmester, Britt Jensen, at alting er klar.

“Vi glæder os til at byde de store børn velkommen tilbage i skolerne til en ugentlig udendørs undervisningsdag. Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af undervisningen, og jeg ved, at alle vores dygtige medarbejdere på skolerne vil gøre deres yderste for at give alle elever den bedst mulige undervisning og støtte i en svær tid,” siger Britt Jensen.

Som de fleste andre, håber hun, at vi snart kan få lov til at genåbne skolerne endnu mere i Rødovre.

“Vi er i fuld gang med forberedelserne, så det kan ske trygt og sikkert. Når vi får lov til at genåbne for undervisning mere end bare én dag om ugen, så kommer vi til at tilbyde elever og personale på skolerne, at de kan blive testet løbende,” siger Britt Jensen, der lover, at man ikke har ligget på den lade side og er klar fra start.

“Vi har forberedt os godt, så vi kommer til at give dem tilbuddet allerede fra den første uge, de er tilbage i skolerne. Når vi genåbner skolerne, skal det være trygt og sikkert for både elever og personale at komme tilbage.”

Mulighed for flere test

De sidste par uger har vi her i Rødovre Lokal Nyt kunne fortælle, hvordan der hele tiden bliver bedre mulighed for lokale test og vaccinationen. Især testkapaciteten i Rødovre er i stor udvikling i disse uger, hvor der er kommetkviktest i Rødovrehallen, som har åben hver dag fra kl. 8 til 20, men der er også andre muligheder.

“Vi har fået PCR-testcentre hver anden uge. Og fra den 22. marts bliver det opgraderet til hver uge. Det betyder, at fra den 22. marts får vi fast PCR-testcenter i beboerhuset i Kærene fra mandag til onsdag, og tilsvarende fast PCR-testcenter i Islevbadet fra torsdag til søndag,” oplyser borgmesteren.

De to testcentre vil have åbent i eftermiddags- og aftentimerne. Det betyder dog også, at der fra den 22. marts ikke længere vil være testcenter i Rødovre Centrum, som får en stor varm tanke med på vejen fra rådhuset.

“Jeg vil gerne sige tak til Rødovre Centrum for den lange periode, de har hjulpet og lagt lokaler til,” siger hun og afslutter:

“Borgerne i Rødovre har gjort en fantastisk indsats. Vi har lokalt formået at holde smittetallene nede. Jeg vil gerne sende en stor tak til de borgere, som tager ansvar og lader sig teste. Vi skal fortsætte med at passe godt på os selv og på hinanden. Der er lys forude.”