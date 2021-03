Skat kan være en svær ting

Hvorfor skal du betale 65 kroner tilbage i skat? Dét forklarer Rødovres og Danmarks skatteminister her. Foto: Brian Poulsen

Debat Skatteminister, Morten Bødskov (S), glæder sig til at få de 65 kroner, som avisens faste skribent og stand-up komikker 'Chrumme' skylder i skat, men afviser at bruge dem på to kopper kaffe i centeret. Dem giver han selv.

Af Morten Bødskov (S), skatteminister

Under overskriften ”Hej Morten Bødskov – jeg skylder dig 65 kroner” skriver Christian Chrummer i Rødovre Lokal Nyt en klumme om skattevæsenet, som ikke just er munter læsning.

Han har nemlig modtaget brev fra Skattestyrelsen, hvoraf det fremgår, at han er blevet eftergivet et udestående på 65 kroner fra et rykkergebyr, han havde fået i i 2015. Grunden er, at gælden er forældet.

Jeg kan sådan set godt forstå, at det kan se en anelse mystisk og molboagtigt ud – for som Chrummer skriver: ”Hvorfor fanden har I ikke bare trukket de 65 kroner i løbet af de sidste fem år?”

Sandheden er lidt mere kompliceret. Skattevæsenet er i gang med en større oprydning på flere fronter. Jeg tror, at det er velkendt for mange, at skattevæsenet i de sidste mange år har været plaget af problemer. Problemer, som det tager tid at få løst.

Men faktisk går det den rigtige vej på mange områder – der er bare nogle bump på vejen, før vi er i mål. Og derfor er vi allesammen nødt til at væbne os med lidt tålmodighed. Og i ny og næ vil der til nogle komme et brev, hvor folk med en vis ret spørger: Hvad er det lige, der foregår?

Lad mig give et eksempel på vores udfordringer:

En stor del af danskernes gæld til det offentlige befinder sig fortsat et midlertidige inddrivelsessystem kaldet DMI, og her arbejder Gældsstyrelsen på at rydde op i millioner af gældsposter, der ikke kan inddrives på grund af datafejl. Den manuelle oprydning omfatter i alt ca. 13,8 mio. gældsposter. At få styr på det kræver tid.

For mig er det helt afgørende at vi får genoprettet tilliden til skattevæsenet. Tingene skal opleves som både retfærdige og fornuftige- ellers smuldrer opbakning til vores velfærdssamfund. Jeg synes faktisk, at vi på mange områder er på vej. Skattevæsenets økonomi er blevet markant forbedret, og vi styrker skattekontrollen, så det bliver sværere at være svindler.

Chrummer skriver, jeg får de 65 kroner næste gang, jeg møder ham i Rødovre. Det er nok liiiige nok til to kopper kaffe i centeret. Dem giver jeg, og så kan vi fortsætte snakken om, hvorfor genopretningen af vores skattevæsen er vigtig – og hvor stor opgaven er.