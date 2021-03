SF: “Vi er i gang med et biologisk selvmål”

Rødovres bundplacering kræver øjeblikkelig handling, mener SFs Troels Stru Schmidt. Foto: Brian Poulsen

der skal handles Rødovre Kommunes natur får bundplacering og ifølge SF er det for vattet at dække sig ind under, at Rødovre er en tætbefolket bykommune. ”Vi har et stort problem,” lyder det fra SFs folketingskandidat Troels Stru Schmidt, der har tre konkrete bud på, hvordan Rødovres natur får bedre vilkår.

Af Christian Valsted

Syv point ud af 100 mulige placerer Rødovre Kommune helt i bund over landets kommuner, når det handler om naturkapital.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening findes der overordnet fire måder at forbedre en kommunes naturkapital. Man kan forbedre levesteder for sår-

bare og truede arter, skabe ny natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde natur.

Og spørger man SFs lokale folketingskandidat, Troels Stru Schmidt, står Rødovre Kommune foran en stor og vigtig opgave, der kræver handling.

”Vi kan ikke konkurrere med naturen på Fanø, men analysen viser også, at kvaliteten af den bestående natur, der trods alt er i Rødovre, også får en bundplacering og derfor køber jeg ikke argumentet om, at vi er en tætbefolket kommune. Det handler ikke kun om, at vi er en bykommune. Vi skal passe bedre på vores natur og vi kan gøre meget mere,” fortæller Troels Stru Schmidt, der har tre bud på, hvordan Rødovres natur kan blive mere blomstrende og insektvenlig.

Insekthoteller og færre fliser

Helt konkret vil Troels Stru Schmidt opsætte 100 insekthoteller per kvadratkilometer, ændre befæstningsgraden, så asfalt kommer til at fylde mindre i forhold til grønne arealer og så ønsker han flere naturvejledere, der skal bistå med naturarbejde

på Rødovres skoler.

”Vi er ved at lave verdens største biologiske selvmål og vi er nødt til at handle. Vi har en stor tilbagegang af vores insekter og det er værst med sommerfugle og bier. Det er ikke kun et problem for naturen, men også for os. Her kan langt flere insekthoteller være en løsning,” siger folketingskandidaten, der efterlyser langt mere grøn dialog.

”Vi skal have flere dialogmøder, eller krisemøder for vi står i en krise, med alle personer, der passer vores grønne områder. Det er ejendomsfunktionærer, viceværter og naturvejledere, der i høj-

ere grad skal oplyses om brugen af sprøjtemidler, stærekasser, mindre perlegrus og målsætninger om grønne facader,” siger han.