Sejrede over Vanløse for første gang i syv år

Emil Thomsen jubler efter sin afgørende scoring til 2-1. Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta vandt 2-1 over Vanløse på Espelunden Stadion, der lagde græs til en intens kamp.

Af Peter Fugl Jensen

Andet 45. minut indskiftes Vanløses Alexander Schjerlung i stedet for Carl Kjøller 45. minut indskiftes Vanløses Mohammed Hussain i stedet for Tim Risvig 56. minut indskiftes Avartas Mikkel Eslund i stedet for Morten Nielsen 69. minut indskiftes Avarta Mathias Cordua i stedet for August Vitus Frandsen 69. minut indskiftes Avarta Danny Stencel i stedet for Niklas Benjamin Toft Kristiansen 74. minut indstiftes Vanløses Karim Haddouchi i stedet for Oscar Vraae 84. minut indskiftes Sebastian Stage i stedet for Karim Haddouchi 84. minut indskiftes Sebastian Fischer-Larsen i stedet for Emil Thomsen 84. minut indskiftes Pola Karim i stedet for Mads Walter 90. minut indskiftes Kasper Lauritzen i stedet for Simon Hages

Det var en pludselig og helt vild udvikling på kampen i det 22. minut, da de første 20 minutter var stille, da der ikke havde været så meget som et farligt forsøg i en vaskeægte stillingskrig, hvor begge mandskaber tydeligvis havde store respekt for hinanden med til tider nervøst spil.

Et ujævnt underlag og en stærk sidevind gjorde ikke betingelserne lettere.

Men så kom der gang i sagerne.

Avartas Frederik Kragh Petersen gik hårdt til Daniel Dara, der efterfølgende angiveligt slog avartaspilleren.

På frisparket straffede Vanløse værterne, da Daniel Nielsen alt for let spil, og på flade fødder, headede i mål ved bagerste stolpe, da nærmeste Avartaspiller Niklas Benjamin Toft Kristiansen så noget passiv ud.

Dermed det tredje mål mod Avarta i 2021 og alle tre er faldet efter standard-situationer.

Høj tænding og to mål af Avarta

Med en spiller i overtal svarede Avarta igen i det 32. minut, da Frederik Tønsberg sendte pucken ind i hovedet på August Vitus Andersen, der behandlede det fornemme oplæg perfekt, da han headede bolden over i modsatte hjørne. Et flot mål, der blev fulgt op af protester af Vanløse.

Indtil udvisningen havde Vanløse været mest i boldbesiddelse og det meste spil foregik på Avartas banehalvdel, men efter gæsternes mål overtog Avarta fuldstændig spillet.

Dermed var det også fortjent, at Avarta kom foran 2-1. Bolden dumpede ned for fødderne af anfører Emil Thomsen, der tog et træk, sparkede fladt mod fjerneste hjørne, men ramte en forsvarsspiller på vejen, hvilket fuldstændig snød Vanløses keeper Lasse Krogh.

Efter udvisningen var der høj tænding på de to mandskaber, der leverede en intens indsats med mange hårde nærkampe. Men det var Avarta, der havde overtaget og nærmest perfekt fik udnyttet, at de var en spiller flere end

Målløs 2. halvleg

Allerede i det første minut af 2. halvleg sendte Vanløse en advarsel til Avarta, da de kom igennem i Avartas venstre side, hvor fra gæsterne slog et indlæg og et godt forsøg på mål, men Morten Bank kom ud i fuld længde og afværgede flot.

Intensiteten fortsatte i 2. halvleg, hvor Vanløse forsøgte at lægge pres, men især var farlige på dødbolde-situationerne, men Avarta afviste flot og det blev kun til ’lige-ved-og-næsten’ for gæsterne.

Modsat var der antræk til flere farlige chancer til Avarta, der viste tænder i omstillingsspillet, men desværre, set med avartaøjne, så forkrampede spillet, når ’de grønne’ nåede op til feltet. Det blev simpelthen for omstændigt og man savnede mere direkte spil og afslutninger første gang i stedet for, at bolden lige skulle lægges til rette.

Vanløses defensiv var ellers til at tale med og med lidt kynisme i Avartas offensiv, var kampen blevet afgjort tidligere til Avartas fordel.

I stedet forblev stillingen 2-1 trods en hektisk afslutning med flere standard-situationer til Vanløse og seks minutters ekstra tid. Dermed vandt Avarta over Vanløse for første gang siden 2014.