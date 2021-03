Sejr gav luft til nedrykningspladser.

Amalie Hjorth var overbevisende i kampen mod Gudme HK, og gjorde en afgørende forskel. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Med den vigtige sejr over Gudme HK, er Rødovre HK så godt som sikker på, at undgå en af de tre nedryk-ningspladser, hvor der resterer tre spillerunder i damernes 1. division. RH har to point mere end Gudme HK, og er bedst i indbyrdes kampe.

Af Flemming Haag

Der blev fløjtet op til en kamp om overlevelse i damernes 1. division, da Rødovre HK havde besøg af Gudme HK. De to holds første møde i Gudme endte 21-21, og begge hold har syv point inden dagens vigtige opgør, hvor et nederlag giver en placering under nedrykningsstregen.

Rødovre HK gav i dagens kamp debut til den unge U-17 spiller og venstrefløj Isabella Frænell.

Nervøs start.

Det var nervøst fra kampens start, og begge hold havde svært ved at finde rytme i spillet. Med skiftende føringer, var stillingen 8-8 midt i halvlegen. Hjemmeholdet fik bedre styr på spillet og kom foran 10-8 på to scoringer af Amalie Hjorth. Hjemmeholdet holdt en to måls føringen til stillingen 14-12, fem minutter inden pausen. Gudme kom tilbage, og fik udlignet 14-14 hvor der resterede to minutter. Med hver en scoring, kunne de to hold gå til pause med stillingen 15-15, efter en lige første halvleg,

En første halvleg, hvor hjemmeholdets Amalie Hjort viste gode takter med gode indspil til stregen og seks scoringer.

Hektisk afslutning.

Jævnbyrdigheden fortsatte i anden halvleg, med en fantastisk intensitet. RH førte 19-17 efter ni minutter, men gæsterne viste god vilje og kom med tre scoringer foran 19-20. Hjemmeholdet kom foran 22-20 på scoringer af Katrine Clasen, Amalie Hjorth og Nicole Leonhardt, hvor der var spillet femten minutter af anden halvleg.

RH blev ramt af en udvisning, og Gudme fik reducerede til 22-21 og spændingen var fortsat intakt, hvor der resterede ti minutter.

Rødovre kom på 26-23 i en periode hvor Stinne Strøjr tog fornuftigt fra i målet, og Christina Søndergaard var effektiv fra stregen.

Gæsterne tog en Time Out, og kom med to scoringer på 26-25, med to minutter tilbage af kampen, som var fuldstændig åben.

I slutfasen slog Amalie Glass til med to scoringer, inden gæsterne i kampens sidste sekund fik reduceret til slutresultatet 28-26, efter en hektisk afslutning på en spændende håndboldkamp, med intensitet og energi, hvor der virkelig blev taget fat.

På hjemmeholdet var der tre spillere der skilte sig ud. Christina Søndergaard gjorde det godt fra stregen og Katrine Clasen leverede flotte scoringer fra distancen. Bedst var Amalie Hjorth, dygtig i gennembrudsspillet, godt blik for stregspillerne og imponerende skudstyrke. Isabella Frænell fik debut fra starten af anden halvleg, og fik vist et fint potentiale.

Sejr gav luft til nedrykningspladser.

En tiltrængt sejr til RHs damer, efter ti kampe uden sejr. Med den vigtige sejr over Gudme HK, er Rødovre HK så godt som sikker på, at undgå en af de tre nedrykningspladser, hvor der resterer tre spillerunder i damernes 1. division. RH har to point mere end Gudme HK, og er bedst i indbyrdes kampe, og det betyder, at Gudme HK skal spille sig til tre point mere end RH i de resterende kampe.

Både RH og Gudme HK har et svært rest program. RH mangler at møde Bjerringbro HK, som fortsat har en mulighed for, at kvalificerer sig til kvalifikationskampe om oprykning til Bambusa Ligaen og Ringkøbing Håndbold der ligger til oprykning, kan med en sejr over Rødovre HK i næstsidste spillerunde, sikre sig oprykning til Bambusa Ligaen. I sæsonens sidste kamp, møder Rødovre HK bundholdet AGF Håndbold.

Gudme HK skal møde EH Aalborg og SønderjyskE, som ligger henholdsvis nummer to og tre og skal en tur til Lyngby HK, som deler sidstepladsen med AGF Håndbold, i sidste spillerunde.

Bliver der nedrykning fra 1. division?

På grund af regeringens nedlukning af indendørsidrætten, så er der ikke spillet håndboldkampe fra 2. division og nedefter, siden den 25. oktober 2020.

På nuværende tidspunkt ser det vanskeligt ud med, at få afviklet de respektive turneringer fra 2. division og nedefter, og det ser ud til, at indeværende sæson i lighed med sidste sæson, ikke bliver afviklet.

På nuværende tidspunkt ligner det en løsning, hvor man åbner den kommende sæson med de samme rækker, og suspenderer nedrykning fra 1. division.

Beslutningen er endnu ikke meldt ud fra DHF, og det skyldes sikkert, at holdene fortsat skal have noget at spille for.

Næste kamp.

Lørdag den 27. marts kl. 14:00 mod Bjerringbro FH i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter.