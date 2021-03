Schultz: ”De længste to minutter”

Phillip Schultz synes pludselig, at to minutter kan følges meget længere end normalt. Foto: Red.

SLutspil Rødovres forward Phillip Schultz missede slutningen af kampen på grund af en ’checking to the head’. Han fortæller om episoden, evaluerer den første kvartfinalekamp og ser fremad med optimisme. Vi har også lidt stats på Mighty Bulls spillerne.

Af Peter Fugl Jensen

Hvordan ser du kampen?

Phillip Schultz: ”Vi kommer rigtig godt ud, spiller disciplineret og leverer den bedste holdindsats i hele sæsonen. Det er jo heldigt, det kommer nu. Det er et hårdt spil, men det er det, som det kræver i den position, som vi er i. Vi står godt i banen og har mange kontra, så vi får testet deres målmand Nihlstorp i målet. Der er flere gange, at pucken danser lidt foran deres mål. Vi skal lige være de der 5% skarpere i vores afslutninger.

Men Rungsted har jo også store chancer, hvor John Muse holder os inde i kampen.”

Er du overrasket over, at I følger Rungsted til dørs?

Phillip Schultz: ”Nej, vi ved, hvad vi er i stand til, selvom vi ikke har vist det i hele sæsonen. Men når vi spiller, hvad vi kan, så kan vi sagtens være med. Vi har dog ikke formået at strikke det sammen i løbet af sæsonen, men vi skal bare fortsætte med det her spil.”

Du får en 2+10 kort før 3. periodes udløb, hvordan ser du situationen?

Phillip Schultz: ”Den er god nok. Han står ved banden og min intention er skulder mod skulder, men så får han lige åbnet lidt op, så jeg kun rammer fronten af hans skulder, så jeg glider videre og ryger lige op i hagen på ham, så den er god nok.”

”Utroligt uheldigt på et rigtigt skidt tidspunkt, men heldigvis redder drengene mig.”

Hvad når du at tænke i boksen på så kritisk tidspunkt?

Phillip Schultz: ”Det var de længste to minutter i mit liv og jeg sidder med Magnus Carlsen og siger, det er utroligt så lang tid to minutter pludselig kan vare og jeg fik virkelig dårlig samvittighed. Jeg følte, jeg svigtede holdet, men det klarede den og det er jeg virkelig taknemlig for.”

I har igennem sæsonen ofte været under lange pres i egen zone, som I stort set kun oplever i 3. periode i dag. Hvordan har I det med det?

Phillip Schultz: ”Rungsted er så godt et hold, at det kan vi ikke undgå. Når det sker, er det vigtigt, vi står kompakt og holder dem på ydersiden.”

Det er sjældent, I får lagt et vedvarende pres, men det lykkedes i fem minutter i 1. periode i dag. Er det svært at få etableret et pres mod så stærk en modstander?

Phillip Schultz: ”Det er svært, fordi de har nogle teknisk stærke backs, men vores første pres er vigtigt, for det er deres backs, vi skal få stoppet, så de ikke får lagt nogle pasninger frem i banen og bryder vores forechecking. Derfor skal vores forechecking være skarp, så det er os, der får brudt dem tidligt i deres opspil.”

Hvad skal der til, før I vender så tæt et opgør til jeres fordel?

Phillip Schultz: Kynisme. Det er de sidste få procenter, der gør forskellen og når vi skaber så mange chancer, som vi gør i dag, så skal vi være mere kyniske. Så vinder vi også næste kamp.”

På isen ved scoringer

Kamp 1:

0-1 Jonatan Nielsen – Brett Welychka.- Steffen Klarskov – Trevor Cheek – Jeremy Beaudry (PP1 goal)

1-1 Steffen Klarskov – Jeremy Beaudry – Phillip Schultz – Brett Welychka – Dylan Busenius (BP1 goal)

2-1 Steffen Klarskov – Jeremy Beaudry – Magnus Povlsen – Guillaume Leclerc (4 vs. 4 i 4. periode)

Navn Mål Ass. P + – Total Jonatan Nielsen 1 0 1 1 0 1 Brett Welychka 0 1 1 1 1 0 Steffen Klarskov Nielsen 0 1 1 1 2 -1 Trevor Cheek 0 0 0 1 0 1 Jeremy Beaudry 0 0 0 1 2 -1 Phillip Schultz 0 0 0 0 1 -1 Dylan Busenius 0 0 0 0 1 -1 Magnus Povlsen 0 0 0 0 1 -1 Guillaume Leclerc 0 0 0 0 1 -1 Marco Illemann 0 0 0 0 0 0 Antonin Manavian 0 0 0 0 0 0 Oliver Kjær 0 0 0 0 0 0 Oliver Reute 0 0 0 0 0 0 Magnus Carlsen 0 0 0 0 0 0 Maksim Popovic 0 0 0 0 0 0 Nicklas Carlsen 0 0 0 0 0 0 Jesper Horsted 0 0 0 0 0 0 Frederik Kaels 0 0 0 0 0 0 Joshua Heerwagen Lasse Carlsen