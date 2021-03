Sammenhold gør stærk

København kan lære godt af Rødovre, mener det lokale Socialdemokrati.

debat I Rødovre Kommune har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de politiske partier. Det betyder, at vi frem for ævl og kævl kan koncentrere os om at sikre gode rammer og tilbud for borgere, foreninger og virksomheder i Rødovre. Og det betyder, at vi kan tænke langsigtet og træffe vidtgående beslutninger om kommunens fremtid. Det har gjort Rødovre til et dejligt sted at bo og drive virksomhed.

Af Flemming Lunde Østergaard Hansen, gruppeformand for Socialdemokratiet

Her i Corona-tiden har samarbejdet endnu engang vist sin styrke. Vi har truffet store beslutninger i enighed, eksempelvis ved at afsætte lige knap 40 millioner kroner til aktiviteter, der skal holde hånden under de lokale håndværkere. Jeg vil her blot nævne energirenovering af dagtilbud, støjreducerende belægning på kommunens større veje, forbedringer af køkkener på plejehjemmene og renovering af kommunens skydeklub.

Vi har også i enighed besluttet, at forældre kan blive fri for at betale til børnenes dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvis de holder deres børn hjemme i en periode. Formålet er primært at give luft til dagtilbuddene, som er underlagt mange restriktioner og krav i denne tid.

Vi har samtidig, på tværs af alle partier, haft gode drøftelser om, hvordan vi som kommune bedst muligt kan holde smittetrykket nede, og vi har i enighed bakket op om de konkrete initiativer, der er iværksat på for eksempel plejehjemmene for at holde COVID-19 fra døren.

Som kontrast til det gode samarbejde i Rødovre, som er afgørende i en krisetid, er opførslen på Christians-

borg. Det er for mig beskæmmende at se, hvordan de forskellige partier på det seneste forsøger at opnå kortsigtede vælgermæssige succeser ved at skabe konflikt og ufred, hvor der mest af alt er brug for fortsat sammenhold. Jeg er helt med på, at det er naturligt, og nødvendigt, at der i et demokrati er forskellige holdninger der brydes.

Det er der bestemt også i Rødovre. Men det kan gøres på en ordentlig måde, hvor der hele tiden er fokus på bolden. Her kan politikerne i Folketinget lære en hel del af os på kanten af Hovedstaden.