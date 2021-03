Sådan kommer du alger til livs

SPONSORERET INDHOLD En af de største udfordringer står med, når vinteren er overstået, og der skal gøres forårsklar på matriklen er alger. De grønne bæster, der død og pine kan tage udtrykket fra enhver overflade på huset. Det er ofte en svær opgave at komme alger til livs - specielt, hvis du bor i et stort hus med mange forskellige overflader.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det giver nemlig algerne gode vækst vilkår, og derfor kan det være godt at alliere sig med professionelle. Hos Ingen Alger har de stor erfaring inden for algerens og deres know-how har løst mange husejeres frustrationer.

Når du alligevel er i gang med at shine facaderne op, så er en Lokal vinduespolering også med til at gøre huset mere indbydende at se på. I denne artikel kigger vi på, hvordan du enten via professionel hjælp eller ved at gøre det selv, nemmest kan komme alger til livs på diverse overflader i dit hus – vi ser ligeledes på, hvorfor det er vigtigt at holde dine fliser og vinder algefrie.

Læs med og bliv meget klogere på, hvordan du kan komme alger til livs.

Professionel hjælp eller gør-det-selv løsning?

Der er forskel i opgaverne, når det kommer til alger. Er det kun begyndende alger på overfladen kan du måske klare det selv med algerens og vand. Her er det vigtigt, at du følger de anvisninger, der er for at fjerne alger selv – ellers kan du risikere at lave skader. Er der tværtimod tale om en større opgave med alger på overfladerne, så er det nok bedst, at du tilkalder professionel hjælp, så du sikrer det bedste resultat og det flotteste udtryk på terassen, loungen eller hvor du skal bruge hjælp til at få bugt med algerne.

Derfor skal du rense dine fliser og vinduer for alger

Alger er en mikroplankton, der trives bedst i fugtige og mørke områder, hvor solen ikke står direkte på. Har de, de rigtige vækstvilkår er de rigtig gode til at sprede sig og dermed gør enhver terasse, have eller lounge dvask og træt i sit udseende. Desuden kan der komme skader på fliser, ruder mv., hvis du blot lader stå til og ikke fjerner algerne, når de opstår. Derfor er det vigtigt, at du husker at holde dine ruder, fliser, samt andre overflader algefri, så de ikke bliver beskadiget og falmer i deres udtryk – så kan det nemlig godt blive en dyr omgang, hvis du skal udskifte en rude eller lægge nye fliser.