Så meget kan du presse husprisen i Rødovre

Bolig ”Solgt på én dag, og solgt over prisen,” er sætninger man igen og igen hører om det glodhede danske boligmarked. Statistik lyver dog aldrig og på landsplan var den gennemsnitlige handelspris i forbindelse med huskøb i 2020 knap seks procent lavere end den gennemsnitlige første udbudspris. I Rødovre slog sælgerne i snit 4 procent af prisen.

Af André Bentsen

Når man scroller hen over de hurtige mæglere i flotte jakkesæt og dyre sko på Facebook og Instagram får man hurtigt indtryk af, at man skal være lynhurtig på aftrækkeren, hvis man skal sikre sig drømmeboligen på det vilde boligmarked. Faktum er imidlertid, at sælgerne i Rødovre i gennemsnit slog 4 procent af prisen på de handlede boliger sidste år.

”2020 bød som bekendt på den største krise i Danmark i nyere tid, og netto mistede hele 30.000 danskere jobbet i løbet af året, mens betydeligt flere var berørt af en meget stor usikkerhed i løbet af specielt 2. og 3. kvartal. Alligevel gik boligmarkedet markant frem på en række parametre, hvilket må tilskrives danskernes rekordstore opsparinger kombineret med det rekordlave renteniveau, forklarer Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord.



Han mener, at det relativt lille afslag på i gennemsnit 6 procent for hele Danmark er udtryk for, at boligmarkedet har klaret sig bemærkelsesværdigt godt igennem den aktuelle pandemi.



Men, hvordan kan det være, at gennemsnittet byder på prisafslag, når alle overskrifter snakker om vilde salgstider og salgspriser?

”Mange af de annoncer man ser, er den gode historie. Der er ikke mange, der ser det, når der bliver handlet under prisen,” forklarer indehaver af EDC i Rødovre, Nicklas Lilholm.

Han fortæller, at der dog er forskel på tallene for sidste år, og den optimisme, der lige nu blomstrer.

”Kigger du isoleret set på 2021 er tendensen anderledes. Vi har lavt udbud og kæmpe efterspørgsel. Selv huse, hvor der sættes højere pris, end man måske turde drømme om, kan gå i overbud, fordi der er mange, der kommer og kigger,” siger han og forklarer:

”Det presser jo prisen op, hvis der er syv, der kommer og kigger på et hus, også selvom de seks måske ikke sender et bud. Det ved dem, der gerne vil have huset jo ikke.”

Derfor er det både som køber og sælger en rigtig god idé at have en fornuftig kommunikation om forventninger og muligheder med sin mægler, mener han.

”Man skal have en god sparring med sin mægler. Vi ser eksempelvis altid på, hvem sælgerne er i konkurrence med i området og forventningsafstemmer blandt andet ud fra det,” siger han.



