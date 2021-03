Rødovre møder Rungsted i kvartfinalen

Guillaume Leclerc fik tre assists, da Rødovre tabte efter overtid i Odense. Foto: Brian Poulsen

ishockey Det var på ingen måde en stor sportslig oplevelse, da Rødovre var på besøg i Odense. Leclerc kom fra Fyn med tre point i overtidsnederlaget, som hjemmeholdets Oliver Anker Christensen afgjorde i spil tre mod tre.

Af Peter Fugl Jensen

Den canadiske ’fynbo’ Dale Mitchell blev behørig hyldet før kampen, da den temperamentsfulde topscorer har meldt sin hockey-pension, så eftermiddagens kamp var den sidste på hjemmebanen i den fynske hovedstad.

Mighty Bulls var blandt andet uden Steffen Klarskov, der plejer en mindre skade. Men Rødovre danske målscorer er klar til slutspillet. Han blev erstattet af Magnus Carlsen i 1. kæden – det virkede på ingen måde og i 2. periode var Oliver Kjær rykket op hos Cheek og Welychka.

At kampen var uden betydning var meget tydelig i de første 20 minutter, da tyrene var uden vilje og intensitet. Det blev dog til en halv friløber til Maksim Popovic, der sendte pucken på ydersiden af stolpen, da der var spillet tre minutter.

Trevor Cheek fik også en kæmpe chance efter en kontra, da Georgs Golovkovs netop havde misset en stor chance, men i ren ’indianer-hockey’, så drog hjemmeholdet fordel af Cheeks afbrænder, vendte spillet og skabte endnu en kæmpe chance og den scorede Sebastian Ehlers på.

Fem minutter senere var den gal igen, da Metal Ligaens dårligste boxplay – leveret af Rødovre – heller ikke kunne holde stand denne gang. Martin Larsen scorede for fynboerne.

I det hele taget lukrerede Bulldogs fint på Rødovres uengagerede spil i de første 20 minutter og føringen på to mål var ganske fortjent.

Spillet vendte

Om Odense overlod initiativet til gæsterne eller Rødovre fandt tændingen i pausen, skal være uskrevet, men i den midterste periode var Mighty Bulls spilstyrende, men de udfordrede godt nok ikke Odenses keeper Tadeas Galansky særlig meget.

Trevor Cheek var dog kølig, da han fik en åben chance i slottet, efter flot oplæg af Oliver Kjær, Galansky overlod meget plads i målet og Cheek scorede sikkert.

Til gengæld virkede det helt på månen, da Cheek trak en udvisning, da Rødovre ellers var oven på. Det gav hjemmeholdet momentum og de var tæt på en scoring i overtal, men William Rørth fik afværget.

Rødovre vandt perioden 0-1 og dermed var kampen åben inden 3. periode.

Tre mål i powerplay

Tidligt i perioden blev Rødovres Jonas Sass tacklet midt på isen af Martin Larsen, så den netop tilbagevendte Sass gik i isen. Hvad der skete, skal være uskrevet, for kameraet viste et fint billede af Rødovres zone.

Sass måtte udgå efter tacklingen, der gav en game misconduct til Martin Larsen.

”Førstehåndsindtrykket er, at Jonas Sass har det ok efter omstændighederne,” siger Mighty Bulls direktør Morten Nielsen.

Rødovre udnyttede flot de fem minutter i overtid, da både Jonatan Nielsen og Jeremy Beaudry scorede i overtalsspillet. Begge efter oplæg fra Leclerc.

Desværre nåede Odense knap nok at være fuldtallige, før de fik udlignet, da Mizzi rundede målet og scorede – Rørth så ikke god ud i den situation.

Med syv minutter tilbage lignede det en afgørelse, da Oliver Kjær scorede til 3-4, igen efter oplæg fra Leclerc, men igen skulle Rødovre blive ramt af en udvisning og igen blev Metal Ligaens dårligste boxplay overlistet – denne gang af ’dagens mand’ Dale Mitchell.

Odense var tættest på at afgøre kampen i ordinær spilletid, faktisk meget tæt på, men det endte 4-4 og så var der overtid.

Der burde Leclerc have afgjort kampen, da han fik en friløber, men han brændte og i stedet slog Odense kontra og på den afgjorde Oliver Anker Christensen en virkelig dårlig ishockeykamp, der tydeligvis bar præg af, at den ikke havde betydning.

Rungsted vandt over SønderjyskE, hvilket betyder, at Rødovre Mighty Bulls skal møde grundspilsvinderne fra Hørsholm i slutspillets kvartfinale.