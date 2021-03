Rødovre HKs damer fik en lussing i Bjerringbro Håndbold 1. Division: Rødovre HK - Vendsyssel. Christina S. Nielsen

Christina Søndergaard og Rødovre HKs damer, er sikret endnu en sæson i 1. division. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Trods det store nederlag til Bjerringbro FH, så er Rødovre HKs håndbolddamer sikret endnu en sæson i 1. division, uanset resultaterne i sæsonens to sidste kampe. DHF har besluttet, at alle rækker fra 2. division og nedefter ikke afvikles i indeværende sæson. Det betyder, at der ikke er nedrykkere fra 1. division. Rødovre HKs damer kan derfor se frem til deres tredje sæson, med 1. divisions status.

Af Flemming Haag

Bjerringbro FH – Rødovre HK 40-26 (17-12) Louise Søndergaard 10 mål

Line Gyldenkilde 6 mål

Line Toftegaard 6 mål

Cilla Sturm Jespersen 3 mål

Sofie Lund Nielsen 3 mål

Iben Lynnerup 3 mål Katrine Clasen 6 mål

Maria Breddam 4 mål

Amalie Hjorth 4 mål

Rikke Bundgaard 3 mål

Amalie Rasmussen 3 mål

Nicole Leonhardt 2 mål

Christina Søndergaard 2 mål

Olivia Fredslund Pedersen 1 mål

Hannah Jørgensen 1 mål Udvisninger:

Bjerringbro FH: 1

Rødovre HK: 5