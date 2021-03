Rødovre får permanent quick-teststed

Fra torsdag den 4. marts klokken 12 behøver du ikke cykle længere end til Rødovrehallen for at blive coronatestet Foto: Arkiv

corona Fra torsdag den 4. marts klokken 12 behøver du ikke cykle længere end til Rødovrehallen for at blive coronatestet. Hver dag fra 8 til 20 kan du fremover blive quicktestet uden tidsbestilling.

Af André Bentsen

Det har længe været et ønske fra læserne, at man skulle kunne quicktestes lokalt i Rødovre. Fra torsdag den 4. marts klokken 12 og hver dag fremadrettet mellem 8 og 20 vil du nu kunne få dit ønske opfyldt med en såkaldt quicktest uden tidsbestilling.

Den foregår i næsen, men skulle ikke være lige så ubehagelig som den nuværende næstetest.

“Der er ingen tvivl om, at omfattende test bliver helt afgørende for, at vi kan holde smitten nede under den kommende genåbning. Det er vigtigt, at vi i Rødovre har testmuligheder tæt på. Vi har presset på for at få et af de lokale testcentre til Rødovre, og det er nu lykkedes,” siger en glad borgmester.

“Jeg forventer også, at vi inden for de kommende uger får faste PCR-testcentre i Rødovre, der har åbent hver dag. I dag har vi det hver anden uge tre steder i Rødovre. PCR er den testmetode, man skal benytte, hvis man er nær kontakt, eller hvis man har symptomer på COVID-19,” tilføjer Britt Jensen (S).

Samtidig fortæller Copenhagen Medical A/S, der står for testene, at de nye kortere podepinde er ankommet til landet og at de så snart som muligt vil blive distribueret, således at man fra den 8. marts begynder at rulle brugen af de nye kortere og mere skånsomme podepinde ud.

”Vi glæder os til at åbne i Rødovre og tilbyde borgerne en hurtig og god testoplevelse, som bliver endnu bedre med den nye testpind. Vi er glade for Regionen Hovedstadens tillid, går ydmygt til opgaven og vil gøre, hvad vi kan for at leve op til den,” siger direktør Jeppe Handwerk, Copenhagen Medical A/S.



Stadig lokale test

Rødovre har fortsat en aftale med Testcenter Valby, som betyder, at de løbende kommer ud til Rødovre Kommunes daginstitutioner og arbejdspladser for at teste.

“På skolerne har Rødovre Kommune ansvaret for at tilbyde test. Vores medarbejdere skal kunne tilbydes test løbende. Vi har indgået en aftale med Falck om, at de kommer rundt til skolerne, så medarbejderne kan blive testet to gange om ugen, hvis de ønsker det. Det skal være så trygt og sikkert som muligt for både medarbejdere, børn og forældre at komme tilbage i skolerne,” siger Britt Jensen.

Det er staten, der har pålagt regionerne at prioritere plejecentrene før alle andre arbejdspladser. Her har medarbejderne fortsat mulighed for at blive testet flere gange om ugen, indtil vores ældre har opnået den fulde effekt af vaccinerne.

“Det er vigtigt, at vi i Rødovre har gode testmuligheder tæt på, så vi trygt og sikkert kan genåbne samfundet. Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der lader sig teste. Det er vigtigt, hvis vi skal holde smitten nede,” understreger Britt Jensen.

Status på vaccinering i Rødovre

Mange borgere i Rødovre vil blive tilbudt vaccine i de kommende uger, oplyser Rødovre Kommune.

Mere end 9 ud af 10 af vores ældre på plejehjemmene i Rødovre er nu vaccineret fuldt ud.

“De resterende er vi ved at planlægge tid for. Derfor er der nu igen åbnet for besøg på vores plejehjem. Pga. forsinkelser i vaccinering af beboerne på Broparken, gælder genåbningen dog først om nogle dage der. Vi sætter tryghed og sikkerhed for vores ældre frem for alt,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Vi har gennemført pop up-vaccination på Broparken for 300 borgere, der er over 85 år, eller som modtager rengøring og hjemmepleje. De bliver tilbudt anden runde den 10. og 17. marts. I dag tilbyder vi yderligere 150 borgere fra den samme gruppe den første vaccination. Det foregår også lokalt på Broparken.”