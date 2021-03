RH-styrkelse af trænerteam

Torben Nielsen er ny træner i Rødovre Håndboldklub. Foto: Privat

håndbold Den erfarne træner Torben Nielsen vender tilbage til Rødovre Håndboldklub, som han spillede for i 90'erne.

Af Peter Fugl Jensen

Torben Nielsen er ny træner i Rødovre HK, hvilket glæder næstformand Thomas Anker på klubbens vegne.

”Vi er utrolig stolte og glade over, at Torben Nielsen har sagt ja til at blive en del af Rødovre HK – jeg vil i al beskedenhed kalde det for lidt af et scoop,” udtaler Rødovre HKs næstformand Thomas Anker. Han fortsætter:

“Torben er ikke bare en dygtig træner. Han er også et utrolig engageret menneske og han er altid klar til at gå forrest. Han er altid velforberedt og giver sig selv 100% til både træning og i kamp.”

“Derudover kan han slet ikke lade være med at tage del i de ting, der foregår udenfor banen, hvad enten det handler om at dele aviser ud eller at tage en tjans i vores cafeteria. Torben er simpelthen et menneske med de samme værdier, som vi i Rødovre HK sætter utrolig højt og vi har derfor alle høje forventninger til, at vi både håndboldmæssigt og socialt får en fantastisk sæson.”

Tilbage til rødderne

Torben Nielsen har ikke tidligere været træner i Rødovre HK, men da han selv var aktiv håndboldspiller, var han at finde på klubbens bedste herrehold tilbage i 90’erne.

Desuden har han mange nære og tætte kontakter i klubben. Torben ser derfor aftalen med Rødovre HK som en mulighed for at komme tilbage til rødderne. Selv siger han, at beslutningen er taget med hjertet.

Torben har været herreseniortræner på liga- og 1. divisionsniveau, siden han selv stoppede med at spille håndbold i starten af 00’erne – senest har han været cheftræner for Ajax’s 1. divisionsherrer og pt. er han assistenttræner for Nordsjællands 1. divisionsherrer, der ligger til direkte oprykning til Ligaen.

Det er en meget erfaren træner, som nu trækker i trænertrøjen for Rødovre HK.

Cheftræner for herrerne i 2. division

Torben skal først og fremmest være cheftræner for Rødovre HKs 2. divisionsherrer, ifølge Thomas Anker.

”Målet for herrerne er, at vi fortsætter i den samme retning, som vi har fulgt i de sidste 3 til 4 sæsoner, hvor vores herreafdeling har vokset sig til en stor og velfungerende afdeling – ikke mindst socialt.”

“Vi er dog sikre på, at vi med ansættelsen af Torben også kan løfte det sportslige op på et højere niveau. Vi har ikke noget mål om at rykke op i 1. division, men vi vil gerne videreudvikle og konsolidere en træningskultur og et miljø, hvor spillerne kan udvikle sig både individuelt og som hold med tre faste ugentlige træninger suppleret med fysisk træning.”

“Torben er den helt rigtige til at gå forrest i den retning og på sigt vil det på den måde være realistisk at ligge i den bedste halvdel i 2. division og måske drille nogle af topholdene,” siger Thomas Anker.

Sparringpartner for trænerteam

Udover cheftrænerrollen for Rødovre HKs herresenior, bliver Torben også en del af dameseniorafdelingen i 1. division. Her er klubben lykkedes med at hæve træningsniveauet fra tre til fire ugentlige træninger under Troels Brøns, som fortsætter som cheftræner.

Planen er, at Torben skal deltage i 1 til 2 træninger om ugen og være støtte og sparringspartner for trænerteamet på damesiden.

”Også her tager vi lige et skridt op ad stigen,” udtaler Thomas Anker.

Torben Nielsen har desuden også ønsket at være en del af Rødovre HKs ungdomsafdeling. Derfor skal han også stå for nogle udviklings- og inspirationsdage for alle klubbens trænere.

”Torben vil rigtig gerne være med til at udvikle og inspirere klubbens mange trænere,” siger Thomas Anker og han fortsætter:

”Torben skal afvikle en række interne temadage for klubbens trænere, hvor vi både skal være praktiske i hallen, og så skal der også være mulighed for, at vi får en snak i klublokalet efterfølgende.”

“Alt sammen for at styrke det trænerteam, vi har i klubben, både fagligt og socialt. Vi har fået sammensat en rigtig god trænergruppe, men vi mangler stadig at få de sidste brikker på plads”, udtaler Thomas Anker, der slutter af:

”Vi har trænerkabalen på plads i de fleste af vores afdelinger, men vi mangler blandt andet en cheftræner for vores U13 drenge samt en træner mere til vores U19 piger. Og så mangler vi en assistenttræner samt en 2. holds træner til vores dameseniorer.”