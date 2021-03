Psykiatri som skolefag

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri reagerer på lokalt SF-forslag om at sætte psykiatri på skoleskemaet. Foto: Arkiv

debat I Rødovre Lokal Nyt uge 7 beskrives et forslag fra Karen Paldrup (SF) om at indføre psykiatri på skoleskemaet i de større klasser. Formålet er at nedbryde fordomme, skabe mere forståelse omkring psykisk sygdom og mindske stigmatisering.

Af Karsten Gjessing Jensen. speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ethvert tiltag, der sigter mod at skabe mere forståelse omkring psykisk lidelse er kærkomment. Stigmatisering er et stort problem, der bl.a. kan føre til marginalisering, nedsat selvværd og skamfølelse hos den enkelte, og er også udtryk for et stort hul i den almene forståelse og accept af psykisk sygdom.

Samtidig er antallet af børn og unge med psykisk lidelse støt stigende, og de seneste tal peger på at 15% af børn og unge får en psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år – det er en skræmmende udvikling, der delvis afspejler en øget årvågenhed på unges psykiske trivsel, og tidligere indsats, men først og fremmest nok drives af reel øget mistrivsel.

Psykiatri – samt børne- og ungdomspsykiatri – er lægefaglige specialer, der beskæftiger sig med udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser som f.eks. ADHD, angst, autisme, depression,

OCD og skizofreni. Undervisning i dette område ville lægge et stort ansvar på folkeskolens skuldre. Derfor tænker jeg ikke, at Karen Paldrups forslag skal læses bogstaveligt. Jeg tænker, det er vigtigt, man husker, hvad målgruppen er – nemlig børn – og giver dem lov til at lære tingene i det rette tempo. Det er vigtigt, at skolen får lov til at have fokus på læring og undervisning om generelle emner.

I folkeskolens natur- og teknikfag er der fin og relevant undervisning om genetik, cellebiologi,

anatomi og fysiologi. De undervises i sansers og organers funktion. Jeg tænker, at børnene herigennem lærer om, hvilken rolle, genetik og miljø har for hjernens udvikling, om hvordan hjernen og psyken er forbundet, og om hvordan genetiske eller miljømæssige faktorer derved kan påvirke udvikling af mental trivsel eller lidelse. Om hvordan alle mennesker er forskellige og vi alle har hver vores styrker og sårbarheder, og hvordan disse sårbarheder kan ende ud i, at nogle får det dårligt. Måske kunne der være noget at hente i at styrke disse områder?

Med andre ord tænker jeg ikke, at børn i folkeskolen skal undervises i psykiatri, men have en generel indføring – i børnehøjde – i hvordan vi mennesker er skruet sammen, og hvordan vi kan forstå, respektere og passe på hi-

nanden. Til gengæld er der et fortsat stigende behov for, at forældre såvel som fagpersoner omkring børnefamilier (som for eksempel socialrådgivere og lærere) får mere viden om tegn på psykisk mistrivsel, om hvordan sårbare børn kan støttes og flere muligheder for at hjælpe disse børn.