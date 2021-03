Prøvesmagninger til naboer satte skub i gin-eventyr

Hvis du har hang til 'Gin og Tonic' og godt kan lide at handle lokalt, så er det svært at komme udenom Kit Svendsens ’Rødovre Gin’. Foto: Red.

gin hitter God gin er populært som aldrig før og i IrmaByen har kit Svendsen kreeret sin egen gin.

Af Christian Valsted

“Hemmeligheden er at bruge et stort glas, tonsvis af isterninger, den rigtige tonicvand og en dehydreret citron-

skive,” fortæller Kit Svendsen med et smil på bredden af ’byggersøen’ på Nyholms Allé, kun et stenkast fra IrmaByen, hvor hun bor.

”Og så selvfølgelig den rigtige gin,” siger hun og viser sin egen gin frem, som hun startede produktionen af sidste år.

Kit Svendsen har altid interesseret sig for gin, gået op i at smage forskellige slags og for et par år siden besluttede hun sig for, at forsøge at skabe sin helt egen.

Resultatet står hun med i hånden.

En afrundet organisk gin, der er blid i smagen og som indeholder koriander, enebær, citrongræs, tonkabønner, mælkebøtter og modne citroner.

”Rødovre Gin er blevet til gennem min helt egen opskrift. Jeg har udvalgt en sammensætning af økologiske botanicals af de fineste der findes, og som skaber en fin balance mellem disse botanicals og friskhed.

En både mild gin og en gin der giver dig en unik smagsoplevelse på en og samme tid,” fortæller Kit Svendsen, der fik naboerne til at prøvesmage forskellige varianter, inden hun besluttede sig for, hvilken der skulle i produktion.

”Jeg har haft alle naboer og genboer med på prøvesmagningen. Jeg fik lavet seks prøver og delte små flasker ud i hele opgangen, hvor jeg bor i IrmaByen. Ginen, der senere er blevet til ’Rødovre Gin’, vandt suverænt,” fortæller Kit Svendsen.

Køb lokalt

Kit Svendsen har i alt fået produceret 600 flasker og MENY i Rødovre Centrum er en af de få udvalgte salgssteder, hvor man kan købe den lokale gin.

”De små iværksættere skal også have plads og vi er altid på udkig efter lokale produkter til et lokalt supermarked. Kits ’Rødovre Gin’ skiller sig ud og derfor er vi glade for at sælge den,” siger Brian Damgaard, der er købmand i MENY.

Det er Kit Svendsen glad for.

”Jeg sælger også lidt flasker over hækken, men det betyder meget for, at den kan købes lokalt i MENY,” siger den lokale ginproducent, der håber at gin-interesserede borgere, vil give den et forsøg.

”Jeg synes, i al beskedenhed, at den smager hamrende godt. Hvis man tror, man ikke er til gin, så vil jeg næsten garantere, at man kan finde en der passer. Der findes gin til alle.”