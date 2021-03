Popovic: Vi bliver nødt til at tage fat

Maksim Popovic efter den tredje kvartfinalekamp. Foto: Red.

slutspil Maksim Popovic tror stadig på, at Rødovre kan få vendt de tætte kampe til sejr, men det kræver, at tyrene scorer flere mål og tager endnu mere fat defensivt. Statistikkerne er opdateret.

Af Peter Fugl Jensen

Ja, det er hårdt. Men vi er tæt på hele tiden og det er et mål, der skiller os ad. Selvfølgelig skal vi ikke smide en 2-1 føring væk, men det er en tæt serie, så vi skal komme videre,” konstaterer Maksim Popovic. Han fortsætter:

”Men det skal jo vende nu og vi kan ikke blive ved med kun at se på det positive, vi skal vinde. Det betyder, vi må skære ind til benet og se på de problemer, vi trods alt har, når vi taber tre kampe i træk.”

Han afviser, at det er et mentalt problem, når Rødovre ikke kan vinde de tætte opgør.

”Det er overhovedet ikke mentalt. Vi skal score på vores chancer og så skal vi stå stærkt i vores forsvar, som vi gør det meste af tiden, men når vi ikke gør det, så bliver vi straks straffet.”

”I 1. periode står vi meget i egen zone, men står kompakt og stærkt. I 2. periode kom vi frem og vinder den også 2-1 og har et super fint udgangspunkt til 3. periode. Men igen så går vi tilbage til egen zone spil og Rungsted får nogle momentum, hvor de slår til. Der bliver vi nødt til bare at tage fat og komme tilbage til det kompakte forsvarsspil.”

Men hvad skal I gøre for at få det vendt?

”Vi skal score på vores chancer, længere er den ikke,” konkluderer Maksim Popovic.

0-1 På is for RMB: Guillaume Leclerc – Jeremy Beaudry – Antonin Manavian – Nicklas Carlsen – Magnus Povlsen

1-1 På is for RMB: Magnus Povlsen – Antonin Manavian – Oliver Kjær – Phillip Schultz

1-2 Trevor Cheek – Brett Welychka – Steffen Klarskov – Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen

2-2 På is for RMB: Antonin Manavian – Dylan Busenius – Phillip Schultz – Magnus Povlsen – Maksim Popovic

3-2 På is for RMB: Antonin Manavian – Dylan Busenius – Maksim Popovic – Phillip Schultz

4-2 På is for RMB: Jeremy Beaudry – Jonatan Nielsen – Brett Welychka – Trevor Cheek – Phillip Schultz – Guillaume Leclerc

Navn Mål Ass. P. + – Total Guillaume Leclerc 2 1 3 4 4 0 Jonatan Nielsen 1 2 3 5 5 0 Trevor Cheek 2 0 2 4 4 0 Jeremy Beaudry 1 1 2 4 7 -3 Brett Welychka 0 2 2 3 5 -2 Steffen Klarskov 0 2 2 3 4 -1 Dylan Busenius 0 1 1 1 5 -4 Oliver Kjær 0 1 1 1 2 -1 Nicklas Carlsen 0 1 1 3 2 1 Antonin Manavian 0 0 0 1 3 -2 Frederik Kaels 0 0 0 0 0 0 Jesper Horsted 0 0 0 0 0 0 Joshua Heerwagen 0 0 0 0 0 0 Magnus Carlsen 0 0 0 0 0 0 Magnus Povlsen 0 0 0 1 3 -2 Maksim Popovic 0 0 0 0 3 -3 Oliver Reuter 0 0 0 0 0 0 Phillip Schultz 0 0 0 1 9 -8