Pårørende til misbrugere mødes til virtuel temaaften

Det kan være hårdt at være pårørende til en person med et misbrug. Uanset om der er tale om et misbrug af alkohol, hash eller hårde stoffer. Foto: SignElements

misbrug Det kan være forbundet med stor skam at være pårørende til en person med et misbrug. Med en online temaaften håber arrangørerne at kunne nå ud til pårørende, der normalt ikke ville møde op til en lignende fysisk temaaften.

Af Christian Valsted

Rødovre Frivilligcenter samt Rådgivnings- og Behandlingscenteret inviterer torsdag aften til en online temaaften, der henvender sig til pårørende til en misbruger.

Det kan være svært at være pårørende til et menneske med et misbrug og derfor vil Tina Autrup, der er leder af Rådgivnings- og Behandlingscenteret i Rødovre Kommune, på aftenen fortælle, hvorfor det er vigtigt at nedbryde tabuer på området og gøre deltagerne klogere på, hvad der sker i hjernen på den misbrugende og hvordan man som pårørende passer på sig selv.

”Hjernen er en dopamin-junkie og som pårørende til en misbruger kan det være svært at forstå, hvorfor deres kære ikke bare kan stoppe. På temaaftenen vil vi derfor forsøge at forklare, hvordan hjernen virker og hvorfor det ikke bare lige er sådan at smide stofferne,” fortæller Tina Autrup, der håber, at flere pårørende vil del-

tage torsdag aften, når mødet foregår online.

”Jeg tror, vi kan nå ud til nogle mennesker, som normalt ikke ville møde op fysisk. Det er forbundet med stor skam at være forælder, søskende eller ven til en person med et misbrug. Mange tænker; ’Kunne jeg gøre noget anderledes’. Og her er det vigtigt at sige, at det ikke er dig, der har sat kanylen i armen på din søn, datter eller mand. Det er aldrig dit ansvar, men mange pårørende skammer sig og har svært ved at tale åbent omkring emnet, men vores erfaringer er, at mange pårørende modtager positiv respons, når de får sagt det højt,” siger

Tina Autrup.

Deltag anonymt

På temaaftenen vil Rødovre Frivilligcenter også fortælle om en kommende selvhjælpsgruppe for pårørende til misbrugere og hvis du ønsker at deltage på det virtuelle møde på torsdag, kan det ske helt anonymt.

”Det er muligt at fremmøde anonymt, du behøver ikke have navn på eller kamera tændt. Hvis du ikke er vant til at deltage i online møder, hjælper vi dig gerne. Mødet kræver en smartphone, tablet eller computer,” fortæller koordinator i Rødovre Frivilligcenter Kirstine Rønnov Due om mødet, der varer fra klokken 17 til 18.30 torsdag den 25. marts.

Du kan deltage ved at følge dette link

Du kan også kontakte Kirstine Rønnov Due på mail, kirstine@rfcenter.dk, for nærmere information.