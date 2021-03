Oliver Kjær: ”Modgangen styrker os”

Oliver Kjær mener, at Rødovre kan bruge modgangen positivt. Foto: Red.

ishockey Skuffelsen lyste ud af Oliver Kjær og Nicklas Carlsen efter søndagens nederlag, da Rødovre førte 3-1 og tabte 4-6.

Af Peter Fugl Jensen

Skuffelsen var enorm fra de to rødovrespillere, som avisen fangede efter nederlaget i den anden kamp i kvartfinaleserien mod Rungsted:

”Den i dag gør rigtig ondt lige nu, fordi vi er foran og vi spiller en ganske god kamp,” siger Nicklas Carlsen. Han fortsætter:

”Jeg føler, vi har tonsvis af chancer og vi scorer fire mål og nan skal jo vinde, når man scorer fire mål på hjemmebane,” mener Nicklas Carlsen, der er skuffet over, at han og holdkammeraterne ikke lukkede kampen, da de førte med to mål.

”Allerede da vi lige var kommet på 2-1, så scorede de kort tid efter. Målet blev godt nok annulleret, men det er ikke okay. Så kom vi foran 3-1, men vi har en tendens til, at en føring bliver en sovepude.”

Artiklen fortsætter under billedet…

”Og så er det jo ikke godt nok, at vi lukker mål ind to kampe i træk, når vi er i powerplay. Det er ikke godt nok,” gentager Carlsen og slutter af:

”Jeg føler, det er en fuldstændig lige serie, vi har troet på os selv fra start modsat mange andre, som jeg i øvrigt godt kan forstår, når man kigger i tabellen. Men nu har vi vist i to kampe, at vi kan være med og serien er ikke slut.”

”Føler mig tom”

Esbjergenseren Oliver Kjær ser ud til at være faldet godt til på Vestegnen og har gjort det godt i slutspillet med Leclerc og Nicklas Carlsen.

”Lige nu føler jeg mig tom, for vi har spillet to kampe, hvor vi er 100% med og i dag er vi foran i store dele af kampen og med helt til slut. Men det må ikke ske i playoff hockey, vi kommer bagud med under et minut tilbage,” siger Oliver Kjær, der også selv føler, det går godt i kæden.

”Jeg føler, vi kører rigtig godt i kæden, vi er dominerende i mange sekvenser og vi vil bidrage til holdet, så meget vi kan,” siger han og kommer ind på sin store chancer i 3. periode.

”Ja, jeg har selv en stor chance og den kommer til at give mig mareridt i nat, det er der ingen tvivl om. Den skulle bare have været oppe i nettaget,” siger han og mener ikke, at håbet om en plads i semifinalen er slukket.

”Vi tror stadig på os selv, for vi har været vant til modgang i denne sæson og det vil styrke os i denne serie, for vi har lært af modgangen og det kan være med til at vende serien, for vi er jo med spillemæssigt,” slutter Oliver Kjær.

Navn Mål Ass. P + – Total Jonatan Nielsen 1 2 3 4 4 0 Guillaume Leclerc 1 1 2 3 3 0 Steffen Klarskov Nielsen 0 2 2 2 4 -2 Jeremy Beaudry 1 0 1 2 6 -4 Marco Illemann 1 0 1 3 3 0 Trevor Cheek 1 0 1 3 3 0 Brett Welychka 0 1 1 2 4 -2 Dylan Busenius 0 1 1 1 3 -2 Oliver Kjær 0 1 1 1 1 0 Nicklas Carlsen 0 1 1 3 2 1 Magnus Povlsen 0 0 0 0 1 -1 Antonin Manavian 0 0 0 0 0 0 Oliver Reute 0 0 0 0 0 0 Magnus Carlsen 0 0 0 0 0 0 Maksim Popovic 0 0 0 0 1 -1 Jesper Horsted 0 0 0 0 0 0 Frederik Kaels 0 0 0 0 0 0 Phillip Schultz 0 0 0 1 5 -4 Joshua Heerwagen 0 0 0 0 0 0