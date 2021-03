Nyt nederlag til Rødovre HKs damer

Rødovre HKs damer og Ida Bøje Gerdes kan se frem til den kommende vigtige kamp mod Gudme HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer i 1. division har ikke fået den bedste start i 2021. Lørdag eftermiddag blev det til et 25-26 nederlag til Roskilde Håndbold, og dermed det syvende nederlag af syv mulige kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre HK mødte lørdag eftermiddag Roskilde Håndbold i Roskilde Hallen.

Roskilde Håndbold kom bedst fra start, og førte 6-2 efter ti minutter og 8-4, hvor der var spillet nitten minutter. Med fire minutter til pausen, havde hjemmeholdet øget til 13-8, inden RH med tre scoringer fik reduceret til pausestillingen 13-11.

Fem minutter inde i anden halvleg, udlignede Amalie Hjorth til 14-14 og ti minutter senere, bragte Ida Bøje Gerdes RH foran for første gang i kampen, med sin scoring til 15-16.

RH var foran 22-23 da der resterede fem minutter af kampen. Roskilde kom på 24-23, Rikke Bundgaard udlignede til 24-24 og Katrine Clasen til 25-25 et minut inden slutfløjt.

I kampens sidste sekunder, lykkedes det Roskilde at sikre sig sejren, med en scoring af Malene Nielsen.

Rødovre HK får besøg af Gudme HK i næste spillerunde, og det er en vigtig kamp for Rødovre HK. Gudme HK ligger to point efter RH, på en af de tre nedrykningspladser. De to hold spillede 21-21 i det første møde, og det er derfor vigtigt med en RH sejr, da indbyrdes opgør er afgørende for den endelige placering i tilfælde af pointlighed.

Næste kamp.

Søndag den 14. marts kl. 15:00 mod Gudme HK i Rødovre Stadionhal.