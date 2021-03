Ny forening: “Gamere skal være fremtidens problemknusere”

Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke Rødovre har slået pjalterne sammen i nyt foreningssamarbejde, som sikrer gode rammer for gaming og esport i Rødovre. På billedet ses foreningens formand og næstformand, Jesper Vibholt Clausson, til venstre, og Kenneth Pedersen i kælderen hos Dream Gaming. Foto: Brian Poulsen

gaming Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke Rødovre er gået sammen om at stifte en ny forening, der skal finde nye veje til demokratisk dannelse og fællesskab i den digitale Verden.

Af Christian Valsted

Esport har vokseværk og Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke Rødovre har nu indstillet sigtekornet på den digitale sport og vil i fællesskab finde nye veje i den digitale verden.

Rødovre Gaming er navnet på den ny forening, der med base hos Dream Gaming i Rødovre Centrum, skal sikrer gode rammer for gaming og esport i Rødovre.

“Foreningslivet har aldrig været mere relevant end nu. Den ensomhed som mange børn og unge har oplevet, med nedlukningen af samfundet, må ikke få fat i hele årgange og derfor glæder vi os til – så snart restriktionerne kan lempes – at åbne op for et gamerhus i flotte lokaler midt i Rødovre,” fortæller Jesper Clausson Vibholt, der er formand i den nye forening Rødovre Gaming.

Nye veje ind i fællesskabet

Kenneth Pedersen er næstformand i foreningen og han uddyber motivationen for at stifte en forening, der vil tage gamerne i hånden.

“Vi ser store grupper af unge i Rødovre, som ikke er en del af foreningslivet. Især ser vi mange piger, som helt forsvinder fra foreningerne, når de rammer teenagealderen. Vi håber, at vi kan få fat i denne gruppe ved at tilbyde nogle aktiviteter af den her kaliber og dermed få flere med i foreningslivet. Derfor har vi reserveret plads til pigerne på vores esportshold, for gaming er noget alle typer af unge skal kunne tage del i,” siger han.

Den nye forening vil med støtte fra Rødovre Kommune, DGI, DUF og private fonde bruge nedlukningen til at omdanne arenaen i Dream Gaming Center til foreningslokaler.

“Lokalerne skal rumme aktiviteter inden for computerspil med både leg i form af casual gaming og konkurrencepræget esport. Hos os er det værdierne i fokus. Vi vil have alle unge med i fællesskabet. Derfor vil vi ikke blot gøre de unge til holdledere online, men fællesskabsambassadører rundt i Rødovre”, fortæller Jesper Clausson Vibholt og pointerer:

“Vi vil være de digitale spejdere. Alle kan være noget for nogen og gamere skal være fremtidens problemknusere,” siger han.

En del af noget større

Ambitionerne er høje fra start. Rødovre gaming er allerede, inden de kan slå døren op, i tæt samarbejde med førende pionerer inden for dansk esportsmiljø. Målsætning er at agere bredde for et professionelt miljø i rivende udvikling, og på græsrodsniveau forme måden at drive esport på ved at kombinere klassiske foreningsidealer med innovation og iværksætteri.

I sidste uge kunne vi fortælle, at Dream Gaming havde overtaget i et professionelt Counter-Strike hold, der har ambitioner om at sætte Rødovre på verdenskortet, men for indehaver af Dream Gaming, Daniel K. Gustavsen, er det mindst ligeså vigtigt at dyrke bredden og derfor hilser han den nye forening velkommen til kælderen i Rødovre Centrum, der vil være foreningens base.

”Resultater er vigtige, men det kommer til at

være ligeså vigtigt at få skabt et brand, der er stærkere og større end spillerne. Uanset hvad, så skal logoet på brystet repræsentere en historie om fællesskab og om, at værdierne er vigtigere end resultaterne,” siger han.

Det er Jesper Clausson Vibholt enig i:

”Vi håber at kunne skabe en kultur, hvor alle har lyst til at holde med vestegnens esportshold, hvor kampene er noget vi samles om på storskærmen og at vi ser gaming som noget, der kan socialisere, danne demokratiske medborgere og give flere unge mod på fællesskabet,” siger foreningens formand.