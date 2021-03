Nu kan det ikke gå galt

Vi plejer at skrive ’bro, bro drille’ om de mange vanskeligheder ved at få sat broen over Jyllingevej op. Men nu skulle den være stensikker: Broen er på plads før sommerferien. Foto: Danish Street Docs

BROBYGNING Vi tør næsten ikke sige det højt af frygt for at jinxe det, men…Broen over Jyllingevej er så godt som oppe. ”Så længe, de ikke taber broen på vejen, så skulle den være hjemme,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Af André Bentsen