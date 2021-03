Nedlagt 39 sekunder før tid

Brett Welychka spillede en stor kamp, men det var ikke nok til en rødovresejr. Foto: Brian Poulsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls var så tæt på point hjemme mod Frederikshavn, der vandt via superb overtalsspil og scorede også det afgørende mål i powerplay 39 sekunder før tid.

Af Peter Fugl Jensen

Frederikshavn vandt den førset face-off, men derfra stod Rødovre på det meste i de første 20 minutter. Første advarsel til gæsterne stod Oliver Reuter for, da han fik en kæmpe chance i 4. kædens første skift. Men Larsson i Frederikshavns mål reddede i stor stil.

Et par skift senere kom Jonas Sass alene igennem og han valgte et slagskud, men Larsson stokhandske var i vejen.

Frederikhavn fik også testet John Muse, der stod sikkert de rigtige steder, men det var som om, at tyrene kom ud med mere energi og vilje, så kampen tippede til Rødovres fordel.

Det hindrede dog ikke den høje Mathias Mølgaard i at snyde Manavian i en kontra, men Muse reddede Mølgaards afslutning. Efterfølgende fik Manavian en hilsen fra danskeren, som dog ikke ville i nærkontakt med franskmanden, der ellers bød op til en ’sving-om’.

Kampens første overtalsspil tilfaldt Frederikshavn, som takkede for den mulighed ved at score kampens første mål. Jesper Jensen spillede Lucas Andersen fri foran mål, så den tidligere rødovrespiller kunne score et af sine nemme mål, for Rødovres ’box’ var spillet tyndt.

Målet stoppede ikke tyrene, der kørte på og snart havde Welychka en stor chance i slottet og kort tid efter var det Klarskov, der heller ikke kunne finde vej forbi en storspillende Philip Larsson i vendelboernes mål.

Frederikshavn bed fra sig igen, men rødovredrengen Nikolaj Krag Christensen kunne ikke overliste John Muse, selvom han havde frit løb mod mål.

I stedet fik Rødovre endelig bonus af deres hurtige og viljestærke spil. En smækker tværpasning af Brett Welychka betød, at Oliver Kjær stod fri på bagerste stolpe, han afsluttede resolut med et trækskud og denne gang kunne Larsson ikke nå at sideforskyde, så pucken strøg i mål via Larsson højre side.

Målannonceringen var knap nok forbi, så havde Cheek spillede pucken frem til Steffen Klarskov, der kom alene igennem og denne gang fandt han vej forbi Philip Larsson, der havde travlt i denne periode.

Begge hold producerede flere store chancer i denne underholdende periode, men både Muse og Larsson afviste forsøgene.

Endnu en udvisning blev dyr

Gæsterne kom bedst ud til 2. periode, hvor stort set alt spil forgik på Rødovres halvdel. Tyrene skal og have ros for at holde vendelboerne væk fra slottet og de helt farlige afslutninger. De blev, populært sagt, holdt på ydersiden.

Der skulle også en ny udvisning til, før Frederikshavn for alvor fik lukket op for hjemmeholdet. Igen var det styrmand Jesper Jensen, der bandt et forrygende powerplay sammen, så Rødovre ikke kunne få skiftet ud. Det betød, at Jonatan Nielsen lignede en back, der var total tilsyret, så han ikke kunne holde Lucas Andersen foran målet, der tydeligvis havde flest kræfter til at fange returpucken og score sit andet mål i kampen. I øvrigt assisteret af en anden rødovredreng, nemlig Christian Mieritz.

Gæsternes dominans fortsatte, så det var en forløsning, da Maksim Popovic trak en udvisning midt på banen, da han nuppede pucken fra Mathias Mølgaard. Igen leverede Rødovre et godt powerplay.

Med to holdkammerater foran mål, fandt Cheek vej til nettet, keeper Larssons udsyn var spærret, men han var formentlig også kold, for det var Rødovres første skud på mål i denne periode – i hvert fald med pondus bag afslutningen.

Knap fire minutter senere fandt Rødovre vej til nettet igen. Cheek kom ind i slottet, afsluttede og Larsson sendte pucken ud til sin venstre side, hvor Klarskov dukkede op og scorede for anden gang i aften. 4-2. Det så meget positivt ud med rødovreøjne.

Men, men, men… træerne vokser ikke ind i himlen i Rødovre Centrum Arena i denne sæson. Meget uheldigt var der pludselig tre rødovrespillere ude i det ene hjørne, og da gæsterne vandt kampen om pucken ude i banden, var der åbent foran Rødovres mål, naturligvis lirket op af Jesper Jensen, der fandt en fri Christopher Frederiksen, som firsttimede pucken i nettet og dermed bragte ny spænding ind i kampen.

Inden de to hold skøjtede til pause fik gæsterne endnu en udvisning, da Shugg væltede keeper Muse omkuld. Igen fik Mighty Bulls sat et godt powerplay op, men Larsson og Frederikshavns defensiv holdt stand.

Tempoet sat op

Rødovre startede perioden med 42 sekunder i overtal, men det blev ikke til et skud på mål.

Det var tydeligt, at Frederikshavn ville have point med hjem fra Vestegnen, for de fortsatte med at sætte dagsorden, men Rødovre lagde sig ikke frivilligt ned, så det var godt nok højt tempo på.

Længe var Rødovre gode til at holde gæsterne på ydersiden, men vendelboerne kom stadig tættere på en udligning, mens tyrene lurede på kontra. Det var hæsblæsende og underholdende.

Efter syv minutters spil var Rødovre tæt på at øge føringen, men Marco Illemann kunne se pucken prelle af på ydersiden af sammenføjningen.

Men det var Frederikshavn, der skulle score kampens næste mål og naturligvis med Jesper Jensen impliceret. Han storspillede denne aften i Rødovre Centrum Arena og det var farligt i hvert skift han var på is.

Den gang lagde han til rødovredrengen Nikolaj Krags skud, så der kom en retur, der røg lige ud til Jesper Jensen, der kunne bringe balance i regnskabet.

Kampen fortsatte med at bølge frem og tilbage – begge hold ville vinde.

Største chance fik Kyle Hope, da Lucas Andersen viste stort overblik og sendte pucken til bagerste stolpe, men Muse reddede i stor stil

Desværre skulle dommeren afgøre kampen, da Manavian igen blev ramt af en udvisning – for slahing. En tynd en af slagsen, da der havde været utallige slashing, der ikke blev dømt og som bare ikke må dømmes to minutter før tid.

Det blev afgørende, for Frederikshavn er bare pivgode i overtal. Igen blev Rødovres box udspillet og så blev et vigtigt point nappet fra tyrene. Bittert, men føringen til Frederikshavn var fortjent.

Ud med Muse til sidst og Beaudry blev spillet fri i slottet, men staven knækkede i afslutningsøjeblikket og så rykkede pucken sig kun to meter – lige hen til Christopher Frederiksen, som sendte pucken ned i et tomt mål.

Dermed er der spænding til det sidste mellem Rødovre og Odense.