Naturfattig bundplacering

Rødovre Kommune skraber bunden i en ny analyse, der rangerer landets kommuner efter deres naturkapacitet. Foto: SignElements

natur Rødovre Kommune skraber bunden i en ny analyse, der rangerer landets kommuner efter deres naturkapacitet. Bundplaceringen kommer ikke som en overraskelse for Michel Berg (S).”Vi har bevidst valgt at udbygge og det står vi ved, men vi skal ikke fralægge os ansvaret og derfor er vi også i fuld sving med tiltag, der skal styrke biodiversiteten,” siger han.

Af Christian Valsted

Hvis man med et helikopterblik spejder ud over Rødovre Kommune, vil man hurtigt opdage, at de grønne ånde-

huller ikke fylder alverden. Rødovre kan heller ikke bryste sig af hverken strand eller skov og derfor kommer det nok heller ikke, for nogle, som den store overraskelse, at Rødovre rangerer lavt i den analyse, som forskere fra Aarhus Universitet har udregnet på baggrund af et såkaldt naturkapitalindeks. I indekset scorer kommuner med na-

turområder, som har levesteder for truede arter, højt, mens kommuner, der bygger ud og dermed optager plads fra naturen, scorer lavt.

”Naturkapitalindekset bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, hvilket gør det oplagt at værdisætte den kommunale natur og benchmarke dem over for hinanden,” fortæller Seniorforsker fra Aarhus Universitet (DCE) Rasmus Ejrnæs, som er ansvarlig for analysen.

”Vi gør hvad vi kan”

Rødovre er den tredje tættest befolkede kommune og det giver, ifølge Michel Berg (S), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, nogle helt naturlige begrænsninger.

”Vi har grønne pletter, vi kan arbejde med, men det er svært. Vi er en tætbefolket kommune og vi har bevidst valgt at udbygge og i årtier prioriteret almene boliger. Det står vi ved, men vi skal ikke fralægge os ansvaret og derfor er vi også i fuld sving med tiltag, der skal styrke biodiversiteten,” siger Michel Berg.

Og hvis Rødovre Kommune føler sig uretfærdig behandlet over bundplaceringen, giver Danmarks Naturfredningsforening en række bud på, hvordan Rødovre Kommune kan styrke biodiversiteten.

Det kunne blandt andet være at forbedre vilkårene for truede og sårbare arter, ved at udtage jord og skabe ny natur, forbedre kortlægning af specielt truede og sårbare arter og ved at sikre den bedst mulige beskyttelse af den værdifulde natur.

”Analysen kalder på handling fra kommunerne og vores lokale politikere. Mere end halvdelen af landets kommuner har en score lavere end gennemsnittet for Danmarks Naturkapital, som i forvejen ikke er prangende med blot 25 point. Kommunerne skal i gang med redningsplaner for vores truede arter, og vi står som forening klar til at hjælpe med den opgave”, siger projektleder i Danmarks Naturfredningsforening Simon Leed Krøs.

Michel Berg underkender ikke, at der er naturarealer i kommunen, hvor naturværdien kan blive bedre.

”På Tårnvej arbejder vi med at lade græsset gro i midterrabatten for at fremme biodiversiteten og vi har også taget skridt til at beskytte træer i lokalplan 148, så alle villaejere skal tage kontakt til kommunen, hvis de vil fælde træer over en vis størrelse. Vi er fuld sving med tiltag, men vi er en kommune, hvor der ikke er plads til naturen i samme omfang, som i andre kommuner, der scorer højt på listen og det har vi det fint med,” siger Michel Berg.