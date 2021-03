Mission Impossible for RMB

Welychka forrest og kaptajn Cheek bliver nøglespillere i kvartfinaleserien mod Rungsted. Foto: Brian Poulsen

ishockey Når ishockeyens kvartfinaleserie mellem Rungsted Seier Capital og Rødovre Mighty Bulls starter på fredag kl. 16.50 i Hørsholm, er det med grundspilsvinderne Rungsted som kæmpe favoritter. Vi ser på, hvad der skal til, hvis RMB skal levere et mindre hockey-mirakel.

Af Peter Fugl Jensen

Nøgternt ligner det en sikker seriesejr til Rungsted, men et samlet nederlag vil også være en katastrofe for de ’dyre drenge’ i Hørsholm, der har en økonomi, der er tre gange større end Rødovre. Og økonomi har meget at skulle have sagt i dagens ishockey-danmark. Det er fakta.

Personligt, tror jeg, at Rungsted fortsætter deres serie af sejre fra grundspillet over Rødovre – seks opgør er endt med seks sejre til rivalerne fra nord. En enkelt er vundet i overtid.

Med lidt held og de klart bedre takter, som Rødovre har vist de seneste uger, så kan det blev til en enkelt sejr, men så er det også det, som tyrene har at komme med. Det tør jeg godt spå.

Oddsene er 90-10 i Rungsteds favør. Længere er den ikke.

Kan tyrene leverer et hockey-mirakel?

Ja, selvfølgelig. Intet er sikkert, når det er sport.

Men, men, men… alt skal gå Rødovres vej. Alt.

John Muse viste virkelig lovende takter i generalprøven tirsdag aften mod Aalborg, da han stod formidabelt. Det skal han også i mindst fire kvartfinalekampe. Det er et minimum krav.

Keeper John Muse skal stå op til sit absolut bedste, hvis Rødovre skal gøre sig forhåbninger om et hockey-mirakel mod Rungsted, som en samlet sejr vil være.

Står Muse, som i tirsdags, så er Rødovre bedst på målmandsposten, for jeg har ikke den store fidus til rivalernes første keeper Christopher Nihlstorp, som ikke har været overbevisende i de kampe, som jeg har set ham spille. Men en keeper med Nihlstorps CV bør kunne hive noget ekstra ordinært frem, når det gælder. Ser man på keepernes CV, så er netop Nihlstorp ligaens ubetinget bedste. Men fortid er en ting og det kommende slutspil noget helt andet.

Defensiven er et svagt punkt

Rødovres defensiv har været elendig set over hele sæsonen. Selvom den er i klar bedring, så er det bekymrende, at RMB ikke har kunnet holde en 4-2 føring mod Frederikshavn og en 3-1 føring over Aab, for Rungsted er minimum på højde med de to jyske mandskaber.

Eneste trøst var en stærk indsats i Herning, men det var altså på en væsentligt billigere baggrund.

Det er lige præcis på grund af defensiven, at jeg ikke tror på et mirakel.

Så der skal mere styr på defensiven, hvis Rødovre skal overraske. Tyrene er under meget lange pres, som ofte resulterer i mål imod. Rødovre vil blive udsat for lange pres, men de må ikke for lange og de må slet ikke blive for ofte.

Det giver sig selv, at det er vigtigt, alle fem i egn zone ikke kommer i ubalance, som vi ofte er sket, men som er blevet markant bedre på det seneste.

Når det er skrevet, så har Rødovre faktisk nogle dygtige backs. Problemet er, at bundniveauet skal hæves i slutspillet.

Personligt er jeg helt vild med Beaudry og Manavian (selvom han er hårdt ramt af udvisninger), som i min optik er nogle af de bedste backs, som Rødovre har haft i flere sæsoner.

Jeremy Beaudry er en klasseback, der både er dygtig defensivt og offensivt.

Den skøjtestærke Magnus Povlsen har spillet sig gevaldigt op efter jul, fordi han har minimeret de personlige fejl og har skiftet sin pucktransport ud med fornuftigt spil og han er forhåbentlig med igen, når det går løs på fredag.

Defensiven har også problemer, fordi de tre forwards – uden undtagelse fra kæde til kæde – ofte har store problemer i egen zone, som er et problem, når Rødovre fanges i et længere pres. Her har Sass været garant for at have styr på sin kæde, men han ser desværre ikke ud til at blive slutspilsklar efter den voldsomme tackling, han blev udsat for i Odense.

Igen – efter et mere simpelt system er indført, har Rødovres forwards fået mere styr på egen zone og måske er det kommet helt på plads, når det går løs fredag aften. Men jeg tvivler.

Som Dresler sagde til Lokal Nyt: ”Den nemmeste del af spillet er i egen zone, for det kræver ikke talent, men der imod vilje.”

Det sætter jeg min lid til, altså at alle tyre vil kæmpe en vis legemsdel ud af bukserne.

Klare forbedringer offensivt

I min optakt herunder tager jeg udgangspunkt i spillere, som jeg forventer er skadesfri.

Spilsystemet er tydeligvis blevet mere simpelt og det har hjulpet på spillet offensivt. Nu kommer spillerne i fart ind over angrebsblå og Mighty Bulls kommer oftere op i zonen, som en mere samlet enhed.

Det betyder, at Rødovre faktisk har kunnet fastholde et angreb i en længere periode, så man ikke hele tiden er i puckjagt eller i forsvarszonen. Det betyder enormt meget mentalt. Men det betyder også meget for den type spillere, som Rødovre har – både danske og udenlandske.

Spillere som brødrene Carlsen, Klarskov, Reuter og Kjær er tydeligvis spillere, der er bedst i kontraspillet og i offensiv zone. Mens Schultz, Horsted og Popovic faktisk gør det godt i egen zone. Jeg kommer i øvrigt tilbage til Schultz senere.

De tre udenlandske forwards er bestemt ikke gode i egen zone, det er bare ikke deres domæne. Mens Cheek og Welychka er hæderlige, så er Leclerc ikke defensiv spiller på nogen måde. Til gengæld er de alle tre vanvittige gode i omstillingsfasen og det kan få stor betydning mod Rungsted. Det er især blevet bedre, at spillet fra defensiven (uanset om det er backs eller en forward) er effektiviseret, så pucken hurtigere spilles frem har gjort dem alle bedre i de seneste uger.

Der er væsentligt mindre pucktransport (når en spiller selv fører pucken frem), som i stedet er skiftet ud med tidligere og hurtigere pasninger frem til den ’forreste’ spiller. Det fanger modstanderne i ubalance og gør spillere som Klarskov, Nicklas Carlsen, Kjær, Cheek, Welychka og Leclerc farlige.

Især Leclerc ser ud til at have fundet sig til rette, for han har været fremragende siden sejren i Herning. Han stråler med den nye spillestil.

Guilliaume Leclerc har strålet på isen i de seneste uger og forventes at få en vigtig rolle i målproduktionen.

Det er klare offensive forbedringer, der kan give Rungsted flere problemer end de tidligere har oplevet i denne sæson, når de har mødt Mighty Bulls.

En af de spillere, som jeg holder mest af er Phillip Schultz. Han søger konstant ind foran mål og skaber på den måde flere afslutninger i løbet af en kamp til sig selv. Han var ubetinget Rødovres bedste offensive spiller mod Aalborg i tirsdags og han holdet et højt bundniveau – han bliver så vigtig i slutspillet, fordi han gør alt ’lortearbejdet’ så perfekt.

Phillip Schultz er mester i at gøre ‘lortearbejdet’, hvilket ham til holdets vigtigste spiller, ifølge avisen.

Med sin lange krop spærrer han også udsynet for modstandernes målmand, hvilket også skaber farlige situationer og mål. Han er – i min optik – Rødovres vigtigste offensive spiller.

Maksim Popovic har også vokset sig til fast inventar i Rødovres top 3 kæder og jeg kan ikke forstå, Herlev ikke kunne bruge den altid hårdt arbejdende wing med en uovertruffen forechecking og solidt arbejde i egen zone. Han er altid på udgik efter en scoring og kan sagtens blive ’tungen på vægtskålen’ i en lige kamp, når hans arbejdsiver skaber chancer.

Artiklen fortsætter under billedet…

Maksim Popovic arbejder altid stenhårdt og kommer altid frem til chancer i løbet af en kamp. Det kan gøre en

forskel i jævnbyrdige kampe.

Speciel teams

Jeg har skrevet, at defensiven er Rødovres akilleshæl, men havde man spurgt mig for to uger siden, så havde jeg uden tøven skrevet ’speciel teams’, for Mighty Bulls har virkelig været decideret dårlig i perioden i undertal- og overtalsspillet.

Det ser ud til, at det er blevet rettet til i tide, måske endda så sent at Rungsted endnu ikke har fået ’læst’ Rødovre i de vigtige hockey-ingredienser og det kan blive en fordel.

Men fakta er, at Mighty Bulls har scoret i powerplay i de seneste fem kampe, fordi det faktisk har været et godt powerplay – endnu vigtigere er, at det har været med flere afsluttere og afslutningsmåder. Rødovre kommer ind i slutspillet med et rigtig godt og selvtillidsfuldt overtalsspil.

Undertalsspillet er Metal Ligaens dårligste, men det har ikke fået Thor Dresler til at ryste på hånden, som jeg allerede har skrevet, så mener han, det primært er et spørgsmål om vilje og fight. Det skal man pr. automatik have i et slutspil og i kampen mod Aalborg viste tyrene, at de godt kan lukke af. Men kan de det mod Rungsteds forrygende 1. og 2. kæde?

Men Rødovre har flere kort at spille på og har på papiret det bedste hold i flere år og flasker det hele sig, så tror jeg på et ishockey-mirakel på Vestegnen.

Oliver Kjær er også målfarlig, men viser ofte, at han har blik for sine holdkammerater i bedre scoringspositioner.

Modstanderen

Jeg har været inde på Nihlstorp. Anden keeper er den tidligere RSIK’er David Grubak, der har gjort det rigtig godt i løbet af sæson bl.a. er blevet kåret til månedens Tissot spiller i Metal Ligaen, det er tegn på en reserve af høj klasse. Men jeg tvivler på, at Grubak får spilletid med mindre Nihlstorp bliver skadet.

Rungsted vandt grundspillet, fordi de er gode – virkelig gode. Deres 1. og 2. kæde er skræmmende stærke. Deres 3. og 4. kæde holder er højt niveau og har ligeså ofte scoret mod Rødovre.

Men nordsjællænderne er stærke offensivt – se bare på Metal Ligaens top 10 topscorerliste:

Nr. 2 Mathias Persson 14+44

Nr. 3 Marcus Olsson 28+29

Nr. 5 Rasmus Thykjær Andersson 22+33 (højest placeret dansker)

Nr. 7 Nichlas Hardt 26+27 (næsthøjest placeret dansker)

Offensivt og især i powerplay er Rungsted i særklasse. De skal ikke have meget tid og plads, før de finder vej til målet.

Men de har en svaghed, for flere af deres stærkeste afsluttere kan ikke lide fysisk spil og at de ikke får arbejdsro (her mener jeg bestemt ikke Nichlas Hardt), så det er en vej til at få lukket ned for offensive maskine.

Igennem sæsonen har Rungsted vist svagheder, hvis modstanderne fanger dem i omstillingsspillet, fordi de er så offensive. Men det kræver, man er effektiv, når chancer byder sig og man kan få lukket ned for deres enorme offensive bredde, for Rungsted er bare gode.

De andre serier

Sådan tror jeg, det går i de øvrige serie:

Aab (2) – Herlev (7). Den vinder Aab med 4-2. Herlev er slet ikke så nemme og de vil ryste nordjyderne i starten, men som serien skrider frem, vil bredden i trupperne betyde, at Aab får mere overtag.

Esbjerg (3) – Frederikshavn (6). Lidt den samme filosofi som Aab-Herlev, for jeg ser Esbjerg som et virkelig stærkt mandskab, der i løbet af serien vil få overtaget. Men Frederikshavn vil bide fra sig og være svære at få ‘hul’ på. Serien ender 4-2 til Esbjerg.

SønderjyskE (4) – Herning (5). Inden sæsonen ville jeg helt klart have tippet Herning som danske mestre, men de har skuffet gang på gang, hvilket de også i slutspillet mod et viljestærkt sønderjysk mandskab, der vinder serien 4-1.