Mercedes hamrede ind i lygtepæl

Politiet leder stadig efter to personer, der forlod bilen efter uheldet. Foto: presse-fotos.dk

politi En køretur i en leaset muskelbil endte meget brat onsdag aften i sidste uge. Politiet leder stadig efter to personer, der forlod bilen efter solouheldet.

Af Christian Valsted

En sort Mercedes var onsdag den 24. februar klokken 21.28 involveret i et solouheld i krydset ved Jyllingevej og Islevdalvej. Bilen hamrede, med hvad der ligner høj fart, ind i en lygtepæl og ifølge vidner, kunne to personer forlade bilen ved egen hjælp. De gik efterfølgende fra stedet inden politiet ankom.

”Bilen er leaset og vi har siden flere gange forsøgt at få fat i personen der har leaset bilen,” oplyser Københavns Vestegns Politi, der samtidig fortæller at ingen udenforstående personer kom noget til i forbindelse med solouheldet.



Hovedstadens Beredskab ryddede op på stedet efter solouheldet. Foto: Presse-fotos.dk