Mangler du en dygtig forsvarsadvokat i Rødovre? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD Hvis du er tiltalt for kriminalitet af den ene eller den anden art, er det altid din ret at have en forsvarsadvokat på din side til at tale din sag. Hvis du er tiltalt for at have overtrådt loven, skal din sag prøves for en domstol, hvor en dommer vil komme med sin afgørelse.

I den forbindelse er det vigtigt, at du har en forsvarsadvokat, som ikke bare skal forholde sig objektivt til sagen, som dommeren skal, men som i stedet arbejder aktivt for at skabe det bedste resultat for dig. En forsvarsadvokat vil således forsøge at sikre dig den lavest mulige straf og muligvis frifindelse.

Du kan læse mere på Forsvareren.dk, hvor du kan finde ud af, hvad en forsvarsadvokat kan hjælpe lige netop dig med. På Forsvareren.dk finder du forsvarsadvokater, som arbejder professionelt med din sag og sørger for at give dig kompetent rådgivning hele vejen igennem.

Sådan fungerer samarbejdet med en forsvarsadvokat

Din forsvarsadvokat arbejder udelukkende for dig og for at skabe det mest gunstige resultat for dig i en retssag. Derfor er din forsvarsadvokat med dig helt fra starten, hvorfor du altid har mulighed for at søge rådgivning, når du mangler det.

Dit samarbejde med forsvarsadvokaten omfatter således langt mere end bare det, der foregår i retslokalet. Helt fra sigtelsen vil din forsvarsadvokat være til rådighed, så du altid ved, hvad du skal gøre, og hvad du skal sige – helt ind til domsfældelsen.

Dette samarbejde omfatter bl.a. rådgivning i forbindelse med afhøringer hos politiet, hvorfor forsvarsadvokaten også har mulighed for at besøge dig i arresten, hvis du er varetægtsfængslet.

Under hele politiets arbejde og efterforskning af de forbrydelser, du er tiltalt for, får du professionel rådgivning, så du på intet tidspunkt i sagen kommer til at gøre eller sige noget, der kan skade dine chancer for et godt resultat.