Lover bedre normeringer – ikke administration

Rødovre har allerede fremrykket minimumsnormeringerne et år. Nu lover kommunen også at bruge det statslige bidrag på pædagogisk personale og ikke som andre kommuner på administration. Foto: Arkivfoto

Minimumsnormeringer Forleden kom det frem, at flere kommuner vil bruge op imod 20 procent af de penge, der er sat af til at indføre minimumsnormeringer på husleje og uddannelse. I Rødovre lover kommunen at bruge alle pengene på børnene.

Af André Bentsen

Mens flere andre kommuner venter med at indføre de såkaldte minimumsnormeringer i daginstitutionerne til år 2024, har Rødovre Kommune besluttet at gøre det et år tidligere, og fordeler allerede i år næsten 10 millioner kroner ekstra til vuggestyrer og børnehaver i kommunen.

Samtidig afviser kommunen at hoppe med på den vogn, der lige nu køres af KL, der gør det muligt at bruge op mod 20 procent af de statslige tilskud til såkaldt overhead, altså. Teknologi, husleje og uddannelse.

I stedet bruges alle pengene i Rødovre til at ansætte flere medarbejdere

Fra SF, der startede kravet om minimumsnormeringer på landsplan, lyder der lokal forargelse over, at nogle kommuner ikke bruger alle pengene på børnene.

”Jeg forstår godt den kritik, der har været over, at mange kommuner bruger op til 20 procent af minimumsnormeringsmidlerne til administration. Derfor er jeg selvfølgelig tilfreds med, at det ikke er tilfældet i Rødovre,” siger den lokale kandidat, Kenneth Rasmussen (F).

Flere kommuner har oven i hatten fundet anledning til at sætte forældrenes betaling til dagtilbud op.

Men det sker heller ikke i Rødovre, understreger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S). Derfor kommer forældre fremover til at betale mindre end en fjerdedel af udgiften til en institutionsplads, altså mindre end lovgivningen giver mulighed for, og mindre end de fleste øvrige kommuners prisniveau.

Rødovremodel husker udsatte børn

Han udtrykker stolthed over, at politikerne i enighed i Rødovre ønsker at tilgodese børn, medarbejdere og forældre på denne håndfaste måde. Desuden er han tilfreds med, at Rødovre er på vej til at gennemføre en særlig Rødovremodel for minimumsnormeringer der tilgodeser alle dagtilbud, men også har øje for de dagtilbud med en særlig udsat børnegruppe.

”Ved at fordele 85 procent ligeligt til alle dagtilbud sikres det, at alle vuggestuer og børnehaver får flere pædagogiske medarbejdere, så det bliver muligt at arbejde med pædagogiske aktiviteter hele dagen i mindre grupper. Ved at fordele de sidste 15 procent af pengene til de dagtilbud med flest udsatte børn vil det give disse dagtilbud mulighed for at iværksætte særlige indsatser, som fx flere ture ud af huset og opdeling i endnu mindre grupper. Det giver basis for en større chancelighed for alle børn i Rødovre Kommune,” siger udvalgsformanden.

Svært at få nok pædagoger

Ifølge Flemming Lunde Østergaard Hansen kan pengene til minimumsnormeringer desuden bidrage til at indfri kommunens ambition om at have ansat minimum 70 pct. pædagoger i kommunens dagtilbud. Det er dog en udfordring at nå denne andel, da der er store problemer med at rekruttere pædagoger både i Rødovre, men også generelt på landsplan.

I SF håber Kenneth Rasmussen, at de andre partier vil være med til at fremrykke minimumsnormeringerne endnu mere.