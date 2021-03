Læsernes mund og øjne

Mike Hjulmand er den del af Avartas nye strategi med mere åbenhed og kendskab til spillerne. Foto: Red.

fodbold Avartas professionelle afdeling, Green Entertainment, fortsætter med at opruste administrativt.

Af Peter Fugl Jensen

I kølvandet på direktør-udskiftningen, som forløb udramatisk, er der kommet tiltrængte kræfter omkring Avartas divisionshold.

På selve kontoret på Fjeldhammervej er Tine Balck, som er administrativt arbejdende og har timer på kontoret, kommet til.

Holdlederne omkring truppen er med gamle kendinge af Avarta, nemlig Jørgen Tiedjen og Per Isgaard. Men der mangler en tredje person.

”Vi mangler en, der sørger for tøjet, at det er vasket, lagt frem og andre småopgaver omkring truppen. Den person får et stærkt netværk og mange gode oplevelser i løn,” siger Hjulmand, der ikke er i familie med den danske landstræner trods samme efternavn.

Det er to velkendte ansigter på Rødovre Lokal Nyt, Danny Andreasen, der skriver kampreferater og Mike Hjulmand, der skal være med til at promovere divisionsspillerne og trænerduoen, som direktør Marc Møller tidligere har udtalt er en vigtig del af en ny strategi.

For et år siden skrev Mike Hjulmand Avartas kampreferater til Rødovre Lokal Nyt, men nu er han kommet tættere på holdet.

”Som presseansvarlig er jeg en del af det nye set-up, som en del af at vi skal udvikle vores ’brand’ og det er spillerne, så vi kommer til at gøre mere i åbenhed,” siger Avartas presseansvarlige.

Dykker ned i truppen

COVID-19 og de mange restriktioner giver ikke ligefrem sved på panden, når der er kampe, så der er plads til andre opgaver til Hjulmand.

”Jeg har jo altid nydt at være i Avarta og følge 1. senior. Lige nu, synes jeg, det her hold er enormt spændende at følge, fordi der er så stort et udviklingspotentiale i holdet. Men mest vigtigt, føler jeg, at jeg kan bidrage med interviews, dykke ned i truppen og være læsernes øjne og mund.”

”Min opgave er ikke så meget fokus på den kamp, der venter, men måske mere den situation som holdet står i. Jeg står blandt andet for ugens spillerprofil og vi videointerviews efter kampene,” siger Mike hjulmand.

Er med på instagram

Avarta har allerede løftet sig gevaldigt på de sociale medier.

”Jeg tror, det er første gang, at startopstillingen opdateres inden kampen og det krydres med lidt ’live-opdatering’ på vores Facebook- samt Instagramside, som hedder Boldklubben Avarta. Det er første gang, at Avarta er så stærke på de sociale medier,” siger Mike Hjulmand. Han fortsætter:

”Jeg er meget i Espelunden. Min uge starter med corona-test, sammen med holdet, hver mandag, Jeg overværer træningen mandag og torsdag, hvor jeg også foretager interviews som optakt til weekenden kamp,” siger Mike Hjulmand, der har DBUs B-licens og træner KBs U17 øst2. Desuden spiller han på Avartas serie 5 mandskab, der er et lukket hold.

Støttebilletter

Rødovre Mighty Bulls har været en inspiration for Avartas divisionshold til et succesrigt initiativ, som stort set alle andre divisionsklubber har kopieret. Støttebilletter

”Man kan købe støttebilletter til hver kamp, som købes på boldbillet.dk. Det koster 31,25 kroner at købe en billet og vi solgte 147 støttebilletter til kampen mod Vanløse, selvom folk ikke kan komme ind på stadion. Det har enorm betydning for os, både økonomisk og mentalt, fordi vi mærker en form for opbakning,” fortæller Hjulmand.

Avarta trækker lod om præmier blandt dem som køber støttebilletter.

”Til kampen mod Vanløse var det et halstørklæde og et +abonnement til eb.dk på tre måneder, så man kan se Avartas kampe på deres streamingtjeneste. Fordi vi rundede 100 billetter, havde vi to lodtrækninger efter kampen mod Vanløse,” slutter Mike Hjulmand.

Avarta spiller i Gladsaxe på torsdag ude mod AB, mens næste hjemmekamp er søndag den 11. april klokken 13, når Hillerød kommer på besøg.