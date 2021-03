Kunst, kultur og samtalegrupper skal bekæmpe coronaensomhed

Under den første nedlukning gav Islev Kirkes organist Jonas Hunt og sanger Emil Ritter koncert ved byens plejehjem. Hvis nedlukningen fortsætter, kan der komme meget mere kultur på plejehjemmene på den måde. Foto: Red

Genåbning Gratis takeaway fra folkekøkkenet, udendørs julekoncerter, fælles julehjerterier og julehjælp er bare nogle af de aktiviteter Rødovre har været sammen om for at forebygge ensomhed under coronakrisen. Snart kommer der mere musik i det fri, en omsorgspakke, du kan få med hjem og kultur på plejehjemmene også.

Af André Bentsen

Restriktioner og nedlukning af aktiviteter tager hårdt på alle, men ensomheden, der følger med isolationen tager ekstra hårdt på de udsatte og dem, der i forvejen er ensomme.

Derfor har Rødovre Kommune sammen med en række lokale foreninger og samarbejdspartnere forsøgt at bekæmpe ensomheden gennem forskellige tiltag, som eksempelvis walk n’ talks fra Vestbadet, kaffe i telte, skattejagte, luciaoptog og gåture i vintermånederne.

Netop nu er der også gang i Danmarks største vennespil med hjælp fra Heerup Museum, men er er flere aktiviteter på vej.

Det fremgår af dagsordenen for de politiske møder i slutningen af måneden.

Her kan du blandt andet se, hvordan musseet for at nå udsatte børnefamilier, har allieret sig med Rødovre Frivilligcenter, den frivillige sociale forening FRI, Bydelsmødrene, det boligsociale arbejde i Kærrene, og deltagere fra projektet Kulturvitaminer.

Og netop samarbejdet på tværs af det offentlige og det frivillige felt er en parameter for, at indsatsen går godt, mener administrationschef i Social- og Sundhedsudvalget Janne Egelund.

”Det er vigtigt med forskellige slags tilbud fordi der er forskellige målgrupper, som har det ekstra hårdt i denne tid. Idéerne til forslagene kommer fra det minitopmøde vi holdt med alle byens gode kræfter på det her område, og dem har vi så arbejdet videre med inden for de rammer, coronasituationen sætter,” siger hun og tilføjer:

”Derfor er rådene og udvalgene og foreningerne en forudsætning for succes, da det ofte er dem, der skal bære initiativerne hjem, så samarbejdet er uhyre vigtigt for os.”



Kultur på plejehjemmene

Et af de næste initiativer, der formentlig bliver søsat er, at biblioteket og Heerup Museum sammen med Lokalhistorisk Samling og en aktivitetskoordinator fra et af plejehjemmene vil udvikle et online-arrangementskoncept til plejehjemmene.

”Aktiviteterne kan være lokalhistoriske fortællinger, kunstrundvisninger og musik og sang fra gamle dage ved Musikskolen. Samtidig vil der være materialer, ude på plejehjemmene, som de ældre i samarbejde med plejehjemmets ansatte kan røre ved, kigge på eller kreere med,” oplyser arbejdsgruppen.



Tag hverdagen tilbage

De arbejder også med en omsorgspakke til ældre i eget hjem.

Her er målgruppen ensomme og isolerede ældre i eget hjem, som på grund af corona er afskåret fra et aktivt liv med fritidsinteresser og familiebesøg. Forvaltningen vil afdække muligheden for i samarbejde med relevante foreninger at uddele en omsorgspakke med ergoterapeutforeningens guide til målgruppen. Guiden indeholder inspiration til aktiviteter i hjemmet, som har til formål at ældre borgere kan bevare deres fysiske, psykiske og sociale sundhed og ikke mindst livskvalitet i en svær tid. Guiden skal indgå i en omsorgspakke med eksempelvis et puslespil, et sudoko hæfte, en spirebakke, lidt sødt og en oversigt over aktiviteter, der kan tilgås digitalt eller telefonisk samt en oversigt over foreningernes ”corona-hjælp”.

Noget, der glæder borgmester, Britt Jensen (S).

”Tiden med corona og nedlukning er en utrolig hård tid for mange mennesker. Der er mange, som oplever ensomhed og social isolation. Mange traditionelle sociale aktiviteter er lukket ned, og derfor må vi tænke nyt, så vi kan mødes på alternative måder,” siger hun og tilføjer:

”Jeg er meget taknemmelig for, at der er så mange ildsjæle, der har engageret sig i det her arbejde, og vil være med til at hjælpe andre. Det viser det store sammenhold, vi har i Rødovre, når det virkelig gælder”, siger Britt Jensen.



Samtalegrupper for børn og unge

Der er dog endnu flere tilbud på vej.Foreningen Trivsel vil eksempelvis starte nye samtalegrupper op for sårbare børn og unge, der har det svært i denne coronatid. Med lokale stillet til rådighed af Familiehuset, starter Trivsel en samtalegruppe for 9-11-årige op i uge 10. Foreningen som har faguddannede frivillige, vil endvidere gerne starte grupper op for hhv. 6-8 årige og for 13-18-årige.

Ydermere er forvaltningen i dialog med Hendriksholm Skole, som på første hånd oplever et stigende behov for at kunne støtte børn og unge, der mistrives på grund af corona og derfor efterlyser selvhjælpsgrupper herfor. Endvidere vil forvaltningen i samarbejde med RFC bygge bro mellem headspace og foreningen Trivsel, og undersøge muligheder for opstart af flere selvhjælpsgrupper.







