Kræftens Bekæmpelse efterlyser virksomheder med kræft

Den 11. april mangler der frivillige til at ringe på dørene i Rødovre, men Kræftens Bekæmpelse efterlyser endnu mere virksomheder, der vil være med til at sætte Rødovre på landkortet. Foto: Brian Poulsen

Kræftens Bekæmpelse Det samfundssind, som de erhvervsdrivende har vist over for samfundets sårbare under coronakrisen håber Kræftens Bekæmpelse vil smitte af på landsindsamlingen. Derfor efterlyser man nu virksomheder, der vil hjælpe indsamlingen og fortælle, hvad der sker, når en ansat bliver rammer af kræft.

Af André Bentsen

Der mangler indsamlere. Mange indsamlere. Hvis Kræftens Bekæmpelse i Rødovre skal ramme et flot resultat til den ærlige landsindsamling den 11. april er der brug for mange flere indsamlere, end der lige nu har meldt sig.

Derfor har den lokale afdeling også en bøn til de lokale skoler og virksomheder om at melde sig under fanen.

Men landsindsamlingen er mere end bare penge, den er også en anledning til at sætte fokus på kræftsagen, og det er der mere end nogensinde før brug for.

”Der er næsten opdaget 30 procent færre kræfttilfælde her under coronakrisen, fordi folk ikke har været til lægen, så vi skal have sat skub på oplysningsarbejdet,” siger Carina Abel Gjaldbæk, der er indsamlingsleder.

”Målet er en fysisk indsamling, fordi den giver flest penge, men målet er også mest mulig fokus på sagen, så der arbejder vi på højtryk med at engagere det lokale erhvervsliv, for det er faktisk lige så meget på virksomhederne, at man bliver ramt af kræft,” siger Carina og fortsætter:

”Hver tredje dansker rammes af kræft. Det påvirker mange familier, men det er i virksomhederne, at vi skal tilbage til hverdagen igen, så det vil vi gerne sætte fokus på.”

Ansvar og samfundssind

Samtidig håber man, at engagere de ældste skoleelever, som kræftafdelingen allerede har synes har været gode under coronakrisen.

”Det giver ansvarsbevidsthed at arbejde for en sag, der har brug for opmærksomhed og det har kræftsagen, der rammer mange børnefamilier. Samtidig har vi meget fokus på rygning i forhold til unge, sundhed generelt og ansvarsbevidsthed,” siger lokalformand, Jette Jensen.

Men fokus er især på virksomhederne.

”Tidligere har det været voksne og familier, der går rundt, når der samles penge ind. I år vil vi gerne have, at de unge og virksomhederne, fortsætter det ansvar de har vist under coronakrisen og stempler ind,” understreger Carina.