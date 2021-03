Kommunen hjælper med at bryde lokale smittekæder

Rødovre Kommune har med stor succes hjulpet Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing. På billedet er en borger i gang med at blive corona-vaccineret på Broparken Foto: Brian Poulsen

corona Siden starten af februar måned har Rødovre Kommune med stor succes hjulpet Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing. ”Vi kender borgerne bedre og kan hurtigere komme i kontakt med dem end den centrale styrelse,” udtaler borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Hver morgen modtager et kommunalt smitteopsporingsenhed i Rødovre Kommune en liste med borgere, der er testet positive med COVID-19, og som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan få fat på.

Enheden består af seks medarbejdere fra forskellige afdelinger, der alle har et godt lokalkendskab og derfor i højere grad, end Styrelsen for Patientsikkerhed, har mulighed for at komme i kontakte med de smittede borgere, så smittekæder kan blive brudt og smittetallet derfor kan holdes nede.

”Det lokale kendskab er helt afgørende. Vi kender borgerne bedre og kan hurtigere komme i kontakt med dem end den centrale styrelse,” udtaler borgmester Britt Jensen i en pressemeddelelse.

Rødovre Kommune har hjulpet Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporingsarbejdet siden den 2. februar og det har indtil videre været en stor succes.

Således har enheden fået kontakt til 63 ud af 68 smittede Rødovreborgere, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har kunne få fat på.

”Det er vigtigt, at vi får fat i de smittede, så vi kan hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det betyder meget i forhold til at få brudt de lokale smittekæder. Erfaringen fra vores smitteopsporing er, at langt de fleste borgere tager et stort ansvar og kontakter selv dem, de har været i kontakt med. Men der er også nogen, der er så syge, at de ikke selv kan overskue kontakt- og smitteopsporing, og dem hjælper vi,” udtaler borgmester Britt Jensen.

Tilbyder isolationsboliger

Som en del af smitteopsporingen tilbyder Rødovre Kommune gratis isolationsbolig til smittede, som ikke har mulighed for at holde afstand til andre i egen bolig.

”For nogen er det lidt af et chok at blive smittet, og det kan være vanskeligt at holde sig isoleret i den tid, det kræver. Det er en stor fordel, at vi kan vejlede om de lokale muligheder – f.eks. om frivillige, der står klar til at hjælpe. Det tætte lokale netværk og vores stærke fællesskab er en stor fordel i den her tid – og der er ingen tvivl om, at det er med til at holde vores smittetal nede,” siger Britt Jensen.