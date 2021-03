Kommune til afgangselever: Tag test før, du møder i skole

Mandag kunne skolerne igen åbne med 50 procents fremmøde for afgangseleverne i Rødovre. Foto: Arkivfoto

Sent fredag eftermiddag blev det bekræftet, halvdelen af Rødovres afgangselever får lov til at komme i skole igen. Rødovre Kommune opfordrer alle til at lade sig teste først.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune opfordrer samtlige afgangselever til at blive testet, så de har en negativ test, der maksimalt er 72 timer gammel, når de nu får lov at møde fysisk op i skole igen.

Eller i hvert fald sådan 50 procent.

¨Der kan være 50 procents fremmøde fysisk. Det betyder, at der ved to klasser i en årgang kun er den ene klasse, der kan møde frem,” forklarer Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

”Hvis der er tre klasser, møder de to af klasserne fysisk frem, og den sidste klasse får undervisning hjemme. De afgangsklasser, der fortsat vil være hjemme i den kommende uge, får lov til at møde fysisk frem i ugen efter påske,” tilføjer hun.



Husk test

Ligesom alle andre, er borgmesteren glad for at få lov til at åbne skolerne for afgangseleverne.

”De fortjener at komme tilbage, og de vil blive taget godt imod af vores dygtige personale på skolerne. Og vi glæder os til at få dem tilbage til skolen,” siger Britt Jensen, der understreger, at forældrene får direkte besked i dag om de konkrete fremmødeplaner. Samtidig opfordres de til, at børnene bliver testet i løbet af weekenden, så de børn, der kan møde fysisk frem på mandag, har en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel.