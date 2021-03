Jeg skal leve med skorstensrøg fra brændeovne ned i lungerne

debat I Rødovre Lokal Nyt 9. udgave i 2021 skriver repræsentanter fra Skorstensfejerlauget, at Miljøstyrelsens oplysninger om den største kilde til luftforurening i Danmark, nemlig brændeovne, er en skræmmekampagne.

Af Jørgen Halvorsen, Vinkelvænget 40 B

De henviser til såkaldte videnskabelige undersøgelser, som konkluderer, at 80% af luftforureningen kommer fra udlandet.

Man henviser også til, at luftforureningen i Danmarks byer er faldet med cirka 40% på grund af Corona, som har fået skyld for meget. Når man ikke har andre argumenter, så bruger man Corona som årsag. Man harcelerer også over de undersøgelser, som beskriver forureningsbilledet, for de er usikre, skriver man. Til gengæld er brændingsrøgspartikler mindre farlige end dieselos og en svensk undersøgelse påviser, at partiklerne fra trafikken er farligere end partiklerne fra brændeovne.

Man taler også om, at fyring med rent træ – på den rigtige måde (og hvad er det?) slet ikke er så farligt, som nogle vil gøre det til. Det var indlægget i hovedtræk fra Skorstensfejerlauget.

Mit simple modargument til Skorstensfejerlauget er, at det er mig, som skal leve med at få skorstensrøg fra brændeovne ned i lungerne. Jeg bor i et område, hvor jeg er omgivet af 4 huse med brændeovne. De to af dem forurener ikke noget som helst, men de to andres fyringer betyder, at jeg og min hustru næsten dagligt må gå indendørs og lukke alle vinduer og døre for at undgå at indånde brændeovnenes osen. Det er ulideligt. Om natten fyrer den ene husejer sin brændeovn af, hvilket medfører, at vi må lukke vinduerne for ikke at blive kvalt. Jeg har påtalt dette overfor Rødovre Kommune for år tilbage, men de hjalp overhovedet ikke og virkede nærmest ligeglade.

Jeg er desværre hjertepatient, hvilket betyder, at jeg er temmelig følsom overfor røg og især skorstensrøg. Jeg går tre gange om ugen rundt omkring i Islev/Husum/Glostrup området og jeg har indtil dato ikke oplevet nogen form for forurening, der hvor jeg går.

Men herhjemme, her er det et røghelvede. Jeg har boet her i 30 år, men indenfor de sidste 5 år har jeg levet i dette røghelvede hele vinteren. I øvrigt har jeg ikke set en skorstensfejer ved forurenernes skorstene i årevis. Jeg ved, at vi har GPDR-regler i Danmark, men disse forurenere burde ingen rettigheder have.