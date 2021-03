Inviterer 800 elever til stor gymnasiefest

Fredag aften er Rødovre Gymnasiums godt 800 elever inviteret til stor gymnasiefest, der i lyset af coronakrisen, foregår online. Foto: Brian Poulsen

fest Eleverne på Rødovre Gymnasium kan fredag aften se frem til et brag af en musikfest. Eleverne kommer ikke til at danse tæt på dansegulvet i skolens aula, da festen foregår foran skærmen.

Af Christian Valsted

Kan man holde en god fest foran en computerskærm? Ja, det kan man sagtens. I hvert fald hvis man spørger en gruppe af lærere fra Rødovre Gymnasium, der har taget initiativ til en stor-

stilet virtuelfest fredag aften, hvor alle elever er inviteret med.

”Det er ikke banebrydende at mødes virtuelt. Det er eleverne efterhånden vant til, men jeg tror ikke, mange af dem er blevet inviteret til virtuel gymnasiefest før,” siger Jørgen Alsted, der underviser i idræt på Rødovre Gymnasium.

Han er en af lærerne bag den alternative fest, hvor eleverne kan mødes online til en omgang musikbanko og forhåbentlig højt humør.

”Vi vil gerne afvikle en fest for eleverne, hvor de kan mødes, have en god aften og være sammen på en anden måde, i en tid, hvor de har været meget adskilt og ikke ser hinanden på samme måde som tidligere,” siger Jørgen Alsted.

Banko fra kaffebaren

Rødovre Gymnasium har derfor allieret sig med Simon Taylor, der driver kaffebaren ’&Kaffe’ på Damhustorvet.

Kaffebaren har ved flere lejligheder, og med stor succes, afviklet virtuelle arrangementer, som musikbanko, hvor deltagerne har kunnet deltage hjemme fra sofaen.

”Vi kommer til at sende live musikbanko nede fra kaffebaren fredag aften og via et link kan alle eleverne være med. Vi har opfordret eleverne til at mødes i små grupper, så de kan spille med i musikbanko sammen med nogle fra klassen og samtidig være en del af en større fest med mange af de øvrige elever, der også spiller med samtidig,” fortæller Jørgen Alsted om arrangementet, hvor alle elever har fået udleveret bankoplader på skolen, så de er klar til at give den fuld spade, mens de går efter fuld plade fredag aften.

”Og der er en meget flot hovedpræmie, hvis man netop får fuld plade. Præmien er en stor privat klassefest til sommer, eller hvornår det nu kan lade sig gøre, hvor der kommer bar, bartendere og mad ud til den vindende klasse,” siger Jørgen Alsted.

”Det bliver så fedt”

Og det er ikke kun lærerne, der glæder sig til gymnasiefest på afstand. Det gør eleverne også.



”Vi glæder os helt vildt og jeg sætter stor pris på, at skolen har arrangeret denne fest for os. Jeg ser nogle af mine klassekammerater, men kun i begrænset omfang, så det bliver godt med en aften, hvor vi kan være sociale, få grint, danset og være sammen – bare på afstand,” siger Tanja Bartholdy fra 3.b, der på aftenen skal mødes med fire klassekammerater til musikbanko.

”Vi afleverer SRP fredag inden festen (Den sidste af tre store skriftlige opgaver i gymnasiet, red.), så den virtuelle fest bliver bare ekstra fed og vi glæder os til, at vi har afleveret og at vi ikke skal sidde foran skærmen og skrive løs,” fortæller Tanja Bartholdy.