I år kommer påsken i en pose

Vil du gerne være kreativ i påsken, så kan du bestille en pose til en take-away påskeworkshop gennem Rødovre Bibliotek. Foto: Presse

påske I en tid, hvor vi ikke kan mødes, som vi plejer, er også den sædvanlige påskehygge sat under pres. Derfor tilbyder biblioteket nu en hel påske-work- shop for børn og voksne... som take-away.

Af André Bentsen

Det er ikke bare populært, men direkte nødvendigt at tænke ud af posen i denne mærkelige tid. Især for kulturinstitutionerne, der er eftertragtede som aldrig før, men har svært ved at kunne slukke borgernes tørst efter underholdning.

I Rødovre har biblioteket dog sørget for, at der kan blive plads til påskekreativitet og hygge på trods af restriktionerne omkring corona. Bibliotekets personale har nemlig sammensat nogle fine

påskeposer til både børn og voksne.

“I påskeposen til børn finder du blandt andet materialer til at kreere din egen karsefigur, påsketegninger, en lille bog, påskequiz og andre påskeoverraskelse,” fortæller Line Horn Andersen, der er børnekulturformidler og arrangementsansvarlig på Rødovre Bibliotek.

Påskeposen til de voksne består af et lille påskeæg til dekoration, nogle skabeloner og mindfulde

påsketegninger samt nogle andre små forårs-overraskelser.

“Det er gratis at booke en påskepose,” understreger Line Horn Andersen.

Posen skal bookes via bibliotekets hjemmeside på rdb.dk fra onsdag den 17. marts.

Her vælger du selv dato for afhentning.

Posen skal afhentes på Rødovre Bibliotek en hverdag fra klokken 10 til 17 – dog senest den 31. marts.