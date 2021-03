I 10 år har der kun været én indgang til sundheden

Der er kommet flere ting på plakaten gennem de sidste 10 år i Rødovre Sundhedscenter, der går ind i et nyt årti med planer om rygestopkurser i den frie natur Foto: Arkiv: Brian Poulsen

Sundhed For ti år siden slog Rødovre Sundhesdcenter dørene op for første gang, og siden har der været tusindvis af den ene indgang, som hele tiden har været målet, at borgerne skulle have til en bedre sundhed – uanset økonomi.

Af André Bentsen

Alle skal have mulighed for at leve sundt, uanset, hvor mange penge, der står på bankkontoen. Sådan lød mantraet, da Rødovre Sundhedscenter for 10 år siden slog dørene op for sundhedstilbud for alle rødovreborgere.

I dag 10 år senere, er sundhedscenteret blevet en vigtig del af kommunens indsats for at sikre lige muligheder for et sundere liv.

I Rødovre Sundhedscenter kan du møde sygeplejersker, sundhedskonsulenter og en diætist. Borgerne behøver ingen henvisning fra egen læge, ja faktisk man kan altid booke en sundhedssamtale.

Både samtaler og tilbud er gratis, og for de fleste starter det hele med en sundhedssamtale, men ender med en stor plan.

”Sundhedscenterets dygtige fagpersoner hjælper borgerne videre til et tilbud, hvis der er brug for det. Den enkelte borger får støtte og inspiration til at leve det sunde liv, som man selv ønsker”, siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).



Til kamp mod kræft

Gennem årene har flere af de store patientforeninger fået et stærkt samarbejde med sundhedscenteret, der også af sig selv hjælper borgerne med en tidlig indsats for at forhindre, at sygdomme opstår.

Også støtte, hvis man allerede har problemer og sygdomme. I 2013 startede kræftrehabiliteringen eksempelvis som et tilbud, og siden har mere end 1.100 borgere og pårørende fået støtte i deres kræftforløb.



Rygning er den største risiko

Hjælpen til dem, der har mest brug for den, kommer ikke til at blive mindre i årene, der kommer, men sundhedscenteret har derudover et formuleret ønske om at fokusere på rygestop, da rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft og den største risikofaktor i sundhed.



Sundhedscenteret planlægger derfor at lave nye rygestopkurser i naturen, da der er gode erfaringer i andre kommuner med at kombinere natur med vaneændringer. Naturen er god for vores mentale sundhed, og det kan være hjælpsomt, når man arbejder med et rygestop. Sundhedscenterets fagpersoner står klar til at tilbyde kurset, når vi må samles igen.