Hundeklub raser efter meningsløst hærværk

hærværk Smadrede flasker, et afbrænd borde- bænkesæt og et klubhus overmalet med graffiti. Dansk Brugshundeklub Rødovre har før oplevet hærværk, men i weekenden kulminerede meningsløsheden.

Af Christian Valsted

”Jeg står tilbage med en følelse af total afmagt,”. Ordene kommer fra Freddy Olsen og er sagt om den hærværk, som han oplevede på klubbens hundetræningsbaner på Vestvolden i weekenden.

Her benyttede ukendte personer klubbens faciliteter til at holde en fest, hvor pli og god opførsel var helt og aldeles tilsidesat.

Et borde- og bænkesæt var blevet brændt af, klubhuset var blevet overmalet med graffiti og på det grønne område, hvor klubbens godt 300 medlemmer træner deres hunde, flød det med øldåser og knuste flasker.

”Jeg er virkelig harm og kan ikke forstår, hvordan personer kan være så afstumpede,” siger Freddy Olsen, inden han fortæller, at en af klubbens medlemmer samlede hele 21 tomme spiritusflasker op fra jorden.

”Og det var ikke Breezers, men hård alkohol som vodka og whisky,” fortæller Freddy Olsen.

Glasskår og hundepoter

Hundeklubbens faciliteter og klubhus er placeret på et øde og afsindiges område på Vestvolden tæt ved Ejbybunkeren. Hærværket fandt sted i løbet af weekenden og selvom de afbrændte møbler og grafitten på klubhuset får næstformanden til at ryste på hovedet, så er det de knuste flasker og de mange glasskår, der gør ham mest harm.

”Vi har ikke en jordisk chance for at samle alle de små glasskår op, men vi er nødt til at forsøge, for glasskår og hundepoter er ikke en god kombination,” siger Freddy Olsen, der heldigvis har oplevet stor opbakning fra mange af klubbens medlemmer.

”Der er rigtig mange der har tilbudt at hjælpe med at få dem fjernet, så det er trods alt glædeligt. Vi driver klubben på frivillig basis, så vi må få malet klubhuset, når tiden er til det, men det er bare drøn irriterende,” siger næstformanden, der ikke har mange bud på, hvordan den lokale hundeklub skal forhindre lignende hærværksscenarier i fremtiden.

”Vores muligheder er meget begrænsede. Vi har været i dialog med Rødovre Kommune og spurgt om det kommunale vagtværn, der patruljere i weekenden ved Ejbybunkeren, også kunne runde vores klubhus, men det er ikke en mulighed. Vi kan heller ikke opsætte videoovervågning på stedet, da det er et offentligt sted. Vi kan kun håbe på, at de personer der står bag, finder på noget mere fornuftigt at foretage sig,” siger Freddy Olsen.