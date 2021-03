Genåbningsfeber: ”Det bugner med nye varer”

Klokken 10 slog genbrugsbutikken Blå Kors igen dørene op på Islev Torv Foto: Brian Poulsen

islev Genbrugsbutikken Blå Kors er efter en lang nedlukning igen klar til at invitere kunderne indenfor på Islev Torv.

Af Christian Valsted

Spritdispenserne er fyldt op, hylderne bugner med genbrugsguld og personalet er klar til at hilse kunderne velkommen – med afstand.

I dag åbner de første af Blå Kors’ 55 genbrugsbutikker og på Islev Torv sker det med fokus på sikkerhed. Sundhedsmyndighedernes krav er, at der alt efter butikkens størrelse må være 1 kunde pr. 10 m2 eller pr. 20 m2. De enkelte genbrugsbutikker vil skilte med, hvor mange kunder der må være i butikken ad gangen.

”Vi har vagter ved døren, der sikrer at kunderne holder den nødvendige afstand, og vi lukker maksimalt 40 kunder ind ad gangen. Vi må godt lukke flere ind, men vi vil hellere være lidt forsigtige, så vi kan passe godt på hinanden,” siger Jonna Glifberg, der er en af de mange frivillige i genbrugsbutikken på Islev Torv.

Butikken er proppet med varer

Det er både med stor glæde og med stor respekt for myndighedernes anvisninger, at Blå Kors’ genbrugsbutikker igen slår dørene op. De frivillige i Islev har siden nedlukningen, i midten af december måned, brugt tiden på at sortere og rengøre, de mange ting og sager, som der er blevet doneret i stor stil i januar og februar måned.

”Og vi har samtidig fået ryddet op fra kælder til kvist. Vi har virkelig fået mange donationer og forretningen bugner virkelig med nye møbler, legetøj til børn og alt muligt andet. I mens vi har haft lukket, er vi faktisk blevet kimet ned med kunder, der ønsker at forudbestille de møbler, vi har haft stående i vores udstillingsvindue,” fortæller Jonna Glifberg.

Alt overskuddet fra genbrugsbutikkerne går direkte til Blå Kors Danmarks arbejde blandt udsatte børn, unge og voksne i Danmark.