Går til kamp for en vildere natur

Rødovre Kommune har meldt sig ind i kampen for en rigere natur og bedre biodiversitet. Kommunen deltager i Miljøministeriets dyst ”Danmarks VILDESTE kommune”. Foto: Michael Paldan/arkiv

vild natur Rødovre Kommune deltager i Miljøministeriets dyst ”Danmarks VILDESTE kommune” og melder sig dermed ind i kampen for en rigere natur og bedre biodiversitet.

Af Christian Valsted

I februar måned opfordrede miljøminister Lea Wermelin (S) alle kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dansk natur har brug for mere plads og i Rødovre er der plads til forbedringer. I sidste uge kunne vi fortælle, hvordan Rødovre Kommune scorede lavest i en rangering af kommunernes naturkapacitet, men på trods af bundplaceringen, tror Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), at Rødovre kan gøre meget mere for naturen, hvis alle bidrager.

”Vi har nok ikke de store chancer for at vinde dysten, for vi er den tredje tættest befolkede kommune i hele landet, og vi har ikke så store grønne områder som mange andre kommuner. Vi deltager for at udfordre os selv til at gøre mere for naturen. Vi har et fantastisk sammenhold i Rødovre, så jeg tror, at vi i fællesskab kan gøre en stor forskel,” siger hun.

Kommunen går forrest

Frem til den 24. marts kan landets kommuner tilmelde sig konkurrencen, hvor der er lagt op til fri leg i bestræbelserne for at gøre sin kommune vildere.

Rødovre Kommune oplyser blandt andet, at det vil være oplagt at tænke konkurrencen ind i et kommende klimasikringsprojekt på Rødovre Parkvej, så det bliver så vildt og naturrigt som muligt. Det ville nemlig kunne skabe en økologisk forbindelse for insekter og fugle mellem de store grønne områder på Vestvolden, Damhusengen/Damhussøen og Vigerslevparken.

Men hvis missionen, om at skabe en rigere natur og bedre biodiversitet, skal lykkes, kræver det at lokalsamfundet deltager aktivt. I Rødovre er 25 procent af arealerne nemlig kun ejet af kommunen selv.

”Jeg håber, at rigtigt mange borgere, boligselskaber og virksomheder vil være med. Kommunen går selvfølgelig selv forrest. Vi skal vænne os til, at vi i de kommende år får mere vild natur rundt omkring i Rødovre og færre korte græsplæner at kigge på. Det vil nok kræve lidt tilvænning,” siger Britt Jensen, der erkender at Rødovre, som bykommune, har et ansvar for at være med til at vende den udvikling, vi har set de seneste år, hvor insekter og fugle forsvinder.

”Vi har alle odds imod os, fordi vi er fuldt udbygget, og en af de tættest befolkede kommuner i landet, men vi skal gøre alt, vi overhovedet kan, for at skabe så vild og rig natur som muligt,” siger borgmesteren.

Miljøministeriets dyst ”Danmarks VILDESTE kommune” løber frem til udgangen af 2022. Indsatserne vil blive fulgt af dommerpanelet, der ud over miljøminister Lea Wermelin består af bonde og tv-vært Frank Erichsen og biolog Morten DD Hansen.

I slutningen af 2022 kårer dommerpanelet den vildeste kommune.

I fakta-kassen kan du se en række tiltag, som Rødovre Kommune er i gang med for at fremme biodiversiteten.