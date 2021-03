Fremryk minimumsnormeringer i daginstitutioner til 2022

Her ses Kenneth Rasmussen demonstrere for minimumsnomeringer ved en tidligere begivenhed. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Kenneth Rasmussen , kommunalbestyrelsesmedlem for SF I går vedtog kommunalbestyrelsen herunder SF, at Rødovre skal indføre minimumsnormeringer fra 2023, således at minimumsnormeringerne rykkes frem fra 2024.

Af André Bentsen

SF har hele tiden ment, at Rødovre skal have minimumsnormeringer så hurtigt som muligt. Vi er i SF er glade for, at det i det mindste er blevet vedtaget, at minimumsnormeringer skal fremrykkes til 2023, men jeg mener, at de bør fremrykkes yderligere, så de gælder allerede fra 2022. Coronasitutionen har vist, at børnene har godt af, at der er færre børn pr. pædagog. Derfor bør vi ikke vente næsten 2 år på at gøre noget ved det. I flere kommuner har man valgt at fremrykke minimumsnormeringer til 2022. Det bør vi også gøre i Rødovre. Det er vigtigt, at det er rene minimumsnormeringer og altså ikke minimumsnormeringer, hvor en væsentlig del går til administration.