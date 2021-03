Flere ansatte på plejehjemmene

Der kommer flere dagvagter på Rødovre plejehjem efter kommunalbestyrelsen har taget første skridt i en langsigtet plan om minimumsnormeringer på området. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Velfærd Tirsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen at sende 2.5 millioner kroner ekstra af sted til personalet på Rødovres plejehjem. Pengene skal gå til flere ansatte.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune afsætter 2,5 millioner kroner til mere personale til at tage sig af de ældre på plejehjemmene. Det står fast efter, kommunalbestyrelsen sent tirsdag aften godkendte en sag, der skal sende flere varme hænder til byens ældre.

”Rødovres ældre fortjener tryghed og omsorg i den sidste del af livet, og her betyder den daglige kontakt og hjælp fra vores dygtige plejepersonale alt,”siger borgmester Britt Jensen (S).

Minimumsnormeringer på vej

Hun var formand for Social- og Sundhedsudvalget, da Rødovre som en af de første kommuner i landet tilbød alle ældre et dagligt bad. Noget der vakte opmærksomhed blandt de omkringliggende kommuner og i resten af medielandskabet.

Den nye bevilling er første skridt i endnu en nytænkning på ældreområdet: minimumsnormeringer på plejehjemmene.

”Der skal altid være ressourcer nok på vores plejehjem til at sikre høj kvalitet og omsorg for den enkelte ældre. Der skal være tid til nærvær, aktiviteter og til de pårørende. Det er så vigtigt, at alle mennesker bliver behandlet med respekt og værdighed i den sidste del af livet. Vores medarbejdere gør hele forskellen, og der skal være hænder nok i det daglige til at sikre nærværet. Minimumsnormeringer kan være med til at sikre, at det altid er sådan,” siger Britt Jensen.

Også om dagen

De seneste år har Rødovre Kommune prioriteret flere ressourcer til blandt andet ekstra aftenvagt på plejehjemmene. Så de nye, ekstra ansatte bliver prioriteret til dagvagten.

Pengene svarer til, at der kommer seks nye medarbejdere, eller regnet ud på en anden måde; én ekstra medarbejder per 50 borgere på de fire plejehjem i Rødovre, om dagen.

Der er ikke officielle minimumsnormeringstal for plejehjem i kommunerne. De forsøg på undersøgelser, der er foretaget, rummer store usikkerheder, lyder det fra Rødovre Kommune, som derfor vil afsøge mulighederne for, hvordan man kan skabe et kvalificeret sammenligningsgrundlag med andre kommuner.