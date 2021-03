Fem et halvt års fængsel til narkopusher

En 39-årig mand fra Rødovre kommer til at fejre mindst de næste fem fødselsdage i fængsel efter retten i Glostrup i dag dømte ham skyldig i en sag om besiddelse og narkohandel. Foto: Københavns Vestegns Politi

Narkohandel En 39-årig mand fra Rødovre får god tid til at tænke over sine fejl, når han de næste fem et halvt år skal afsone sin straf for besiddelse og handel med narko i Rødovre, bag tremmer.

Af André Bentsen