Får ikke lov at droppe nationale test

Rødovre får ikke lov til at droppe de nationale test, selvom alle politikere lokalt er enige om at droppe dem i år. Foto: Arkivfoto

Nationale test Selvom alle politikere i Rødovre er enige om, at de nationale test, som lærerne lokalt kalder for ’ren tidsspilde’ skal droppes på grund af den manglende undervisning i corona-året, afviser undervisningsministeren.

Af André Bentsen

”Det er beklageligt med en dumstædig minister. Desværre vil undervisningsministeren ikke lytte til de, efterhånden mange kommuner, der på samme måde som Rødovre, foreslår at droppe de nationale test her i foråret.”

Sådan skriver Socialdemokratiets lokale gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen fredag morgen.



Ikke normalt niveau

I Rødovre var det da også en samlet kommunalbestyrelse, der sendte en ansøgning afsted til Folketinget om at skrotte de forhadte test, fordi eleverne har været hjemsendt i sammenlagt flere måneder, hvor de har været henvist til digital undervisning eller til en fysisk skolegang underlagt en stribe restriktioner.

”På trods af lærernes og pædagogernes store indsats, så kan udbyttet under de betingelser aldrig blive af samme kvalitet som normalt, og det har haft negative konsekvenser for mange elevers læring og trivsel,” lyder det fra Flemming Lunde Østergaard Hansen, der kalder det uhensigtsmæssigt, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel.

I et svar til SF’s Jacob Mark afviser børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz Theil dog at lade kommunerne droppe nationaltestene.

”Det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning. Nedlukningsperioden har haft betydning for eleverne både fagligt og trivselsmæssigt,” skriver ministeren og fortsætter:

”Kvaliteten af hjemmeundervisningen har ikke været den samme som skolens normale undervisning. Samtidig har vi aflyst flere af folkeskolens prøver i år. Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af faglige udfordringer, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse.”