Få en nødplan ved din eller en nøglemedarbejders sygefravær

SPONSORERET INDHOLD Flere virksomheder prøver i dag at slå flere fagområder og årsværks arbejde sammen under én fuldtidsstilling ved at lede efter en ”blæksprutte”, der både kan varetage HR, PR inkl. SoMe, bogføring, lønregnskab og lignende opgaver. Er du så heldig at finde en medarbejder, der er i stand til at varetage disse opgaver, har du fået en gave fra himlen – der kan blive et mareridt.

