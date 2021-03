Få din borgmester som guide

Nu kan du få borgmesteren som guide på en virtuel rundtur på rådhuset Foto: Arkiv

Det tog næsten to år at bygge Rødovre Rådhus, der med alle Arne Jacobsens detaljer er så kendt, at arkitekturstuderende fra hele Verden tager på studietur hertil. Helt så lang tid tager marts måneds digitale rundvisning heldigvis ikke, og så får du en borgmester som guide.

Af André Bentsen