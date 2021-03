Britt Jensen kunne fejre 1 års jubilæum som borgmester den 23. marts 2021. Foto: Brian Poulsen

Et år med borgmesterkæden For præcis 12 måneder siden satte Britt Jensen sig for første gang i borgmesterstolen i Rødovre, men kan man overhovedet føre politik i en coronatid og overtage rådhuset efter en bykonge, når man ikke rigtig kan møde hverken ansatte eller borgere. "Ja," mener Rødovres borgmester, der her svarer på ét spørgsmål for hver måned hun har haft nøglerne til byen.

Af André Bentsen

Hvordan har det været at træde ud af Erik Nielsens skygge?

“Jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Erik og jeg har fulgtes ad og har lagt strategierne sammen, så på den måde har det været samme politik. Erik har afleveret en flot kommune videre, og jeg har været meget glad for den flotte forberedelse, Erik har givet mig. Jeg har følt mig godt klædt på til opgaven, og jeg er gået ydmygt til værks. Det har været et år med krisestyring og samtidig et forsøg på, at få så normal en tilværelse for vores borgere og medarbejdere som muligt.”

Nu siger du selv, at corona også har været en skygge over dine første 12 måneder, hvordan har epidemien påvirket din mulighed for at gennemføre de politiske mål?

“Det har været et hæsblæsende år fyldt med udfordringer. Jeg synes, det er lykkedes både at få os sikkert igennem corona i samarbejde med kommunalbestyrelsen og administrationen og samtidigt taget mange vigtige beslutninger, som gør Rødovre til et bedre sted at bo. Jeg har fra starten sagt, at jeg står for styrket velfærd, et grønnere Rødovre, mere inddragelse og en stærk økonomi. Jeg synes, det er lykkedes at prioritere alle områderne.”

“For at give et par eksempler: Der er kommet mere personale til at passe godt på vores ældre på

plejehjemmene og tage sig

af børnene i vores dagtilbud. Vi har taget et kvantespring i forhold til miljø og klima, og vi er nu blandt de mest ambitiøse kommuner i landet på det grønne område.”

Hvis du kun må nævne én ting, hvad har så overrasket dig mest ved at sidde i borgmesterstolen?

“Jeg er faktisk ikke blevet så overrasket. Det hænger nok sammen med, at jeg var godt forberedt, og jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i mange år.”

“Men jeg er blevet overrasket over, at jobbet og hverdagen er så alsidig, som den er. Så har man en digital rundvisning på rådhuset, så skriver man dokumenter under for millioner af kroner, så kommer der lige en minister på besøg, så er der besøg af skoleelever og så er der kommunalbestyrelsesmøde.

Det er et meget spændende job, når man elsker Rødovre og der er ingen dage, der er ens.”

Da vi talte sammen for præcis et år siden, sagde du, at Rødovre gik i retning af meget mere borgerinddragelse, hvordan har I trods Corona gjort det?

“Inddragelse tager tid, men det giver bedre resultater. Så jeg har insisteret på, at vi må finde nye, alternative veje, når vi ikke kan mødes fysisk. Det er vigtigt for mig, at kommunen bliver bedre til at inddrage borgerne – også i en corona-tid.”

“Eksempelvis har vi holdt to digitale borgermøder i IrmaByen. Vi har holdt digitalt bæredygtighedslab. Vi laver nu startredegørelser forud for nye lokalplaner, så vi kan inddrage tidligere, når der er forandringer på vej. Vi har holdt digital inddragelse af borgergrupper på Islev bibliotek for at lave medborgerhus.”

“Og så er vi lige nu igang med at udvikle fire vigtige politikområder: Beskæftig-

else, sundhed, idræt og erhvervsområdet. Her ligger meget vigtige processer med dialog – godt nok digitalt, men det er vilkåret i denne tid. Jeg har deltaget i det meste, og det er virkelig inspirerende at mærke den energi, som kommer ud af det.”

“Jeg har også snart talt med alle idrætsforeningerne, og det er vildt gode dialoger, hvor de giver udtryk for, at de føler sig lyttet til.”

En af de helt store målsætninger for dig lå på klima- og miljøområdet – hvordan går det med at jonglere mellem huller i cykelstien med FN’s Verdensmål?

“Jeg synes, det går rigtigt godt. Vi er på vej til virkelig at rykke på det grønne område. Vi har sat langsig-

tede mål for klimaindsatsen med Rødovre strategien og med DK2020 – hvor vi skal udarbejde en af de mest ambitiøse klimahandleplaner nogensinde i Rødovre med C02 reduk-

tion i 2030 på 70% og C02 neutral i 2050.”

“Vi har også tilmeldt os dysten om at blive Danmarks vildeste kommune. Vi har nok ikke de store chancer for at vinde dys-

ten, for vi er den tredje tættest befolkede kommune i hele landet, og vi har ikke så store grønne områder som mange andre kommuner. Vi deltager for at udfordre os selv til at

gøre mere for naturen. Vi har et fantastisk sammenhold i Rødovre, så jeg tror, at vi i fællesskab kan gøre en stor forskel.”

Før du blev borgmester, var du formand for Social- og Sundhedsudvalget. Ser du anderledes på velfærdsspørgsmålene, når du sidder for enden af bordet?

“Nej! Jeg har ikke ændret syn på velfærd. Velfærd er det vigtigste for mig – vores borgere skal mærke, at de bor i en kommune, der tager sig godt af vores børn, unge, ældre og borgere med udfordringer. Man skal trygt kunne regne med, at kommunen træder til, hvis behovet opstår. Det er helt afgørende for mig, og jeg har udarbejdet et budgetforlig, hvor velfærd er i højsædet, og hvor vi bruger mange millioner kroner på at styrke vores velfærd. Det er det, som jeg står for og det bliver jeg ved med.”

Der er ikke mange, der ved, hvor mange vigtige beslutninger I egentlig tager – men som borgmester har du en finger med i dem alle – Kan du hurtigt remse nye tiltag op, der har direkte betydning for borgerne?

“Der er virkelig sat store skibe i søen indenfor det sidste år, som kommer til at få stor betydning for borgerne. For eksempel på det grønne område. Velfærdsinitiativerne har ofte et kortere aftræk – investeringer bliver hurtigt ført ud i livet og kan mærkes i det daglige på den enkelte institution og på plejehjemmet.”

“Jeg kan eksempelvis nævne flere varme hænder til vores ældre og bedre normering i daginstitutionerne, den kæmpe udbygning af vores skoler for over 150 millioner kroner over de næste fire år, nye attraktive ungeboliger, nyt seniorbofællesskab, en ny cykelstrategi og det største cykelbudget nogensinde med 50 millioner kroner til nye cykelstier over de næste fire år.”

Som borgmester er det dig, der er Rødovres tillidsmand overfor Christiansborg – hvordan vil du banke i bordet i forhold til de store linjer, som støj, miljø og udligningsordninger?

“Jeg har et stort netværk, som jeg bruger aktivt til at fremme Rødovres interesser. Det har jeg benyttet mig af flere gange det seneste år. Det lykkedes os at få transportministeren til Rødovre og gå sammen med mig i et af de mest støjprægede boligområder ved Vestvolden, så han med egne ører kunne høre støjen. Det er første gang, vi har fået transportministeren herud.”

” Jeg mener, at støj er det største problem for mange af Rødovres borgere lige nu, og jeg presser på alle de steder, det er muligt, og taler Rødovres sag. Det er velkendt, at man skal vælge sine kampe med omhu i politik, men der er ingen tvivl om, at kampen mod støjforureningen er en af de allervigtigste sager for hele Rødovre. Det går bare ikke, at staten ignorerer problemerne og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i.”

2021 er et valgår, hvad synes du som borgmester, skal være valgets helt store tema?

“Der er mange partier, så der kan være mange forskellige mærkesager ved et valg. Det skal der være plads til. Jeg står selv for styrket velfærd, et grønnere Rødovre og en stærk økonomisk politik, der kan finansiere den gode velfærd, som jeg mener, vi skal have i Rødovre.”

Er der noget, du har fortrudt som borgmester?

“Nej – men jeg ville ønske, at jeg kunne få lov til at komme mere ud og tale med borgerne – bare få lov til at være i dialog ansigt til ansigt og have en ganske almindelig samtale om, hvad den enkelte er optaget af. Det savner jeg virkelig.”

Nu har du været borgmester i præcis ét år – hvad ønsker du allermest for det næste år?

“Jeg ønsker mig, at vi alle i Rødovre kan få lov til at blive vaccineret, så vi kan få vores gode gamle liv tilbage. Jeg er lige nu i gang med – sammen med administrationen – at gøre os klar til, at vores lokalsamfundet må åbne igen. Vi skal have de sociale fællesskaber tilbage og vi skal styrke dem. Vi kommer til at sætte ind med nye initia-

tiver, som bekæmper ensomheden og som styrker fællesskabet.”

Hvad elsker du mest ved at være borgmester?

“Jeg er meget taknemmelig for, at jeg får lov til at være borgmester i den by, som jeg holder så meget af. Som borgmester kan man være med til at gøre en forskel for borgerne – styrke fællesskabet og den nære velfærd og gøre Rødovre grønnere. Det er meget motiverende for mig at tænke på, når jeg cykler på arbejde om morgenen.”