Efterlyser læskur – derfor kommer det ikke

Bussen skal nok komme, men læskuret kan buspassagererne og brugerne af stoppestedet ved Islevhusvej og Tårnvej, godt glemme. Foto: Brian Poulsen

trafik Flere borgere savner et læskur ved et busstoppested på Islevhusvej, men det kommer ikke og det er der flere årsager til.

Af Christian Valsted

Et overdækket og oplyst busstoppested kan være en ven i nøden, hvis det regner og rusker og der er 14 minutter til bussen kommer. Derfor har flere borgere henvendt sig til Lokal Nyt, fordi de savner et læskur ved busstoppestedet Islevhusvej/Tårnvej.

”Jeg savner virkelig et læskur og især efter mørkets frembrud, hvor det godt kan føles lidt utrygt at vente på bussen,” fortæller en læser til Lokal Nyt, der derfor har undersøgt, hvorfor Rødovre Kommune ikke har valgt at prioritere et overdækket skur på det specifikke stoppested.

Der er flere årsager til det manglende læskur og som bruger af stoppestedet, skal man ikke forvente at kunne vente tørskoet på bussen i fremtiden, hvis det regner.

Det skyldes, at der ikke, indenfor det offentlige vejareal, er plads til at placere et læskur ved stoppestedet.

For eventuelt at skabe plads, skal vi lægge beslag på nabogrundens haveareal. Her har vi vurderet, at benyttelsen af stoppestedet er ude af proportion i forhold til, hvad denne benyttelse kan retfærdiggøre ved ekspropriation af naboen, der skal afgive arealer til et læskur. Der kunne måske opnås en frivillig aftale om dette forhold,” oplyser Anders Møller, der er chef for Vej- og Park i Rødovre Kommune.

Og selv hvis der kunne opnås en frivillig aftale med naboen, er der et andet problem.

”Lokaliteten er omfattet af fortidsminde beskyttelseslinjen for Vestvolden. Og der vil derfor også skulle dispenseres fra denne, inden vi kan opsætte læskuret på privat matrikel. Med den restriktive håndhævelse af fortidsminde beskyttelseslinjen for Vestvolden, har forvaltningen ingen forventninger om, at vi kan opnå en dispensation til at sætte et læskur op,” fortæller Anders Møller.