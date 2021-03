Disse ting bør du prioritere i din økonomi selvom du er ung

SPONSORERET INDHOLD Det er ikke en stor overraskelse, at unge ikke har den bedste økonomi.

Det er en kombination af, at mange unge mennesker lever på SU, og hvis de lever på SU, er der stor sandsynlighed for, at de samtidig bor i de større byer, hvor det er dyrere at bo. Derudover er unge mennesker ikke lige så gode til at styre sin økonomi – her spiller den lave indkomst helt sikkert også en rolle, fordi der ikke rigtigt er muligheder for at lægge nogle planer med en lille økonomi.

Det betyder, at mange unge vælger nogle ting fra og andre ting til, og desværre er der nogle ting, der bare er supergode at vælge til, selvom det virker lokkende bare at vælge det fra. Men vi kommer i denne artikel ind på nogle ting, der bare er gode at gøre plads til i sin økonomi uanset.

Tandlægebesøg

Det er meget ærgerligt, hvis du skipper tandlægebesøg pga. økonomi. Det er klart, at der er en risiko for, at du får en dyr regning, men det kan være en god idé på en eller anden måde at prioritere det i sin økonomi. Hvorfor? Dine tænder bliver naturligvis værre, hvis du ikke tjekker dem, og du f.eks. havde nogle problemer. Herefter kan du regne med, at din regning bliver endnu dyrere, end den behøvede at være, og det vil naturligvis være enormt ærgerligt. Så sørg for at fine en tanglæge, du kan f.eks. finde en tandlæge i Odense, hvis du bor i denne by. Det er generelt en fordel at have tanglæge i den by du bor, så det er let at komme til, hvis du oplever problemer.

Uforudsigelige ting

Det kan godt føles fuldstændig umuligt overhovedet at have en form for opsparing, hvis du er på SU, og du stort set ikke har råd til noget. Så er din situation også anderledes, og så er det ikke muligt for dig hverken måske at betale til tandlæge eller have en opsparing. Men hvis du kan mærke, at du bruger penge på andre ting, så kan det være en god idé bare at lægge lidt penge over på en konto, så du i det mindste har en lille opsparing til, hvis du nu skulle noget spontant, eller der pludselig kommer en regning som du ikke havde regnet med.

Det vil være en ekstremt stressende situation at stå i, hvis der pludselig kom en større regning, end du havde regnet med, og du ikke havde mulighed for at kunne betale den.