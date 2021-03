Dine brugte mundbind skal i restaffald

Vestforbrænding har lavet en række anbefalinger til, hvordan du bedst håndterer dine brugte mundbind, så både klima og miljø bliver mindst muligt påvirket Foto: Brian Poulsen/arkiv

mundbind Langt de fleste engangsmundbind indeholder plast, men Vestforbrænding anbefaler at de brugte mundbind sorteres som restaffald og ikke som plastaffald.

Af Christian Valsted

På verdensplan bliver der hver dag brugt milliarder af mundbind og Vestforbrænding får løbende forespørgsler fra borgere, som er bekymrede over, hvordan deres brugte mundbind skal håndteres, så både klima og miljø bliver mindst muligt påvirket.

Vestforbrænding anbefaler, at brugte mundbind aldrig smides i naturen på fortove eller andre offentlige steder, men at man i stedet samler brugte mundbind i en særskilt pose, så skraldemændene ikke kommer i kontakt med dem.

Og de brugte mundbind, i den særskilte pose, kan med fordel puttes i ’restaffald’, da restaffald vil blive forbrændt under kontrollerede forhold med mindst mulig klima- og miljøpåvirkning.

”Grunden til, at vi anbefaler borgerne at bortskaffe deres brugte mundbind til Restaffald og ikke til Plastaffald, er, at mundbindene ikke kun indeholder plast, men er et sammensat produkt, hvor også stof og metal i næsebukningen indgår,” fortæller Anders Kiil, der er konsulent på Vestforbrænding.